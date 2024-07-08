科技業上班「就算普妹也吃香？」　妹子全嗆爆：反而不開心

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名男網友日前在Dcard發文，好奇如果是長相身材比較普通的女生，選擇在科技業上班，日常是不是頗滋潤？像是長官比較照顧等等。就有女網友現身說法，「沒有，女的當男的用」、「做的事一樣，還會被嘴我們有性別優勢」、「想太多了，除了少數個案，其他待遇都跟男生差不了太多」，紛紛反駁原PO的想像。

原PO好奇，長相身材普普的女生，在科技業日常有多滋潤？會不會比較容易被長官照顧等等？貼文令一票妹子炸鍋，「我在科技業工作，也被其他行業的朋友說過：你們女生少，一定很吃香，我只想說吃大便啦，女生一樣加班加爆啊」、「除了會被嘴性別優勢，我想不到其他。」

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還有女網友表示，就算公司裡有漂亮女生，很多都三觀超正常、做人也低調，不會用性別紅利得寸進尺，大部分男同事則是不敢對女生怎麼樣，「騷擾什麼的直接性平處理，有對象的也都會好好避嫌。」不過也有更慘的，「長得漂亮會被性騷擾，還會遇到追不到就毀了／排擠你的奇怪同事。」

其中一名妹子不禁大吐苦水，「沒有特別被關照，反而因為自己是女生不開心」，因為她跟另一位男同事同天報到，明明都是工程師的職位，卻有不少人認為她是秘書。就算知道她是工程師，卻下意識認為男工程師辦事能力比女生好，「其他部門都喜歡找另一個新人處理事情，啊最後都是我解決的…」