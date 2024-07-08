月子餐也要AA制！老公收入多1倍竟死要錢　全場點關鍵：吃妳夠夠

▲原PO的老公金錢要AA，但家事、育兒都全推給她做。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

開銷AA制，但家務跟育兒時間竟然沒有AA！有人妻抱怨，老公收入是她的1倍，平時花費老公都是精打細算，每筆開銷都要AA，甚至連最近流產臨時需要做月子訂月餐，也要AA。然而老公卻時常跟她要錢。就連家事、育兒都要推給她做，都不會主動幫忙，讓她心很累。也因此想請教各位網友，給她點建議「或是大家都怎麼達到平衡呢？」

一名人妻在Dcard以「婚姻中的AA制」為題發文，表示他們是雙薪家庭，育有1子，老公本身收入是她的一倍，然後老公支出婆家家裡的貸款、車貸、生活費，但沒有儲蓄存錢的習慣。而她則支出住婆家的菜錢、小孩所有治裝尿布奶粉、自己的醫療保險、生活費，然後每個月都有領育兒津貼。

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其他包括小孩學費每月AA、學雜費1學期3萬多也AA，就連她最近流產臨時需要做月子訂月餐，她老公也跟她AA，「我付訂金他尾款」。她感嘆，流產後的補品、紅包都是娘家給的，沒想到就連臨時要支出的費用都沒有，老公事後領薪水也沒有說要補貼她或是買補品。

人妻也感嘆，他們還因為錢吵過很多次架，包括買車付頭期款跟後面的分期，還有婆婆要錢，就要拿錢出來，結果因為老公時常月底沒錢又要跟她拿錢，「他的觀點是夫妻要互相幫忙，看我都出去娛樂他覺得我很有錢，自己也有跟朋友出門走走，還叫我不要亂花錢。」

原PO還抱怨，「因為我自己也有工作，下班後小孩的事情都是我在用，家事也是，他要我講才會動手，不會主動幫忙，小孩的一切都是我打理，學校的事情也是不大清楚，明明也有在老師的群組裡，同個問題可以問我兩三次。我覺得現況讓我很累，壓力很大。」也因此想請教各位網友，給她點建議「或是大家都怎麼達到平衡呢？」

貼文曝光也引發網友熱議，「妳跟妳先生的問題，其實最大的不是AA，是妳先生，又不顧小孩，也不幫忙，然後他又沒存錢的習慣，所以妳很心累，說真的一輩子很長，這男人值得妳託付嗎？」「流產月子餐AA ，我看ㄌ什麼，好猛哦，可以請老公解釋一下這個餐需要AA的原因是？我太好奇」、「要AA可以，不是只有錢AA，家務和育兒也要AA。只有錢AA，家務和育兒不AA，不就是假AA嗎？！」「他要繳婆家貸款、給婆家生活費，那是他身為兒子的責任，你不用拿錢回娘家，所以你能自由使用，哪裡有問題？」「他的觀點是夫妻要互相幫忙？明明吃你夠夠啊！互相的意思是他也要幫助你娘家吧！千萬不要生二胎，有夠會精打細算。」

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