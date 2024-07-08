　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月子餐也要AA制！老公收入多1倍竟死要錢　全場點關鍵：吃妳夠夠

（示意圖／翻攝unsplash）

▲原PO的老公金錢要AA，但家事、育兒都全推給她做。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

開銷AA制，但家務跟育兒時間竟然沒有AA！有人妻抱怨，老公收入是她的1倍，平時花費老公都是精打細算，每筆開銷都要AA，甚至連最近流產臨時需要做月子訂月餐，也要AA。然而老公卻時常跟她要錢。就連家事、育兒都要推給她做，都不會主動幫忙，讓她心很累。也因此想請教各位網友，給她點建議「或是大家都怎麼達到平衡呢？」

一名人妻在Dcard以「婚姻中的AA制」為題發文，表示他們是雙薪家庭，育有1子，老公本身收入是她的一倍，然後老公支出婆家家裡的貸款、車貸、生活費，但沒有儲蓄存錢的習慣。而她則支出住婆家的菜錢、小孩所有治裝尿布奶粉、自己的醫療保險、生活費，然後每個月都有領育兒津貼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他包括小孩學費每月AA、學雜費1學期3萬多也AA，就連她最近流產臨時需要做月子訂月餐，她老公也跟她AA，「我付訂金他尾款」。她感嘆，流產後的補品、紅包都是娘家給的，沒想到就連臨時要支出的費用都沒有，老公事後領薪水也沒有說要補貼她或是買補品。

人妻也感嘆，他們還因為錢吵過很多次架，包括買車付頭期款跟後面的分期，還有婆婆要錢，就要拿錢出來，結果因為老公時常月底沒錢又要跟她拿錢，「他的觀點是夫妻要互相幫忙，看我都出去娛樂他覺得我很有錢，自己也有跟朋友出門走走，還叫我不要亂花錢。」

原PO還抱怨，「因為我自己也有工作，下班後小孩的事情都是我在用，家事也是，他要我講才會動手，不會主動幫忙，小孩的一切都是我打理，學校的事情也是不大清楚，明明也有在老師的群組裡，同個問題可以問我兩三次。我覺得現況讓我很累，壓力很大。」也因此想請教各位網友，給她點建議「或是大家都怎麼達到平衡呢？」

貼文曝光也引發網友熱議，「妳跟妳先生的問題，其實最大的不是AA，是妳先生，又不顧小孩，也不幫忙，然後他又沒存錢的習慣，所以妳很心累，說真的一輩子很長，這男人值得妳託付嗎？」「流產月子餐AA ，我看ㄌ什麼，好猛哦，可以請老公解釋一下這個餐需要AA的原因是？我太好奇」、「要AA可以，不是只有錢AA，家務和育兒也要AA。只有錢AA，家務和育兒不AA，不就是假AA嗎？！」「他要繳婆家貸款、給婆家生活費，那是他身為兒子的責任，你不用拿錢回娘家，所以你能自由使用，哪裡有問題？」「他的觀點是夫妻要互相幫忙？明明吃你夠夠啊！互相的意思是他也要幫助你娘家吧！千萬不要生二胎，有夠會精打細算。」

延伸閱讀
老公用無人機跟蹤　竟發現嬌妻「野外出軌」工廠老闆
江坤俊爆不倫護理師　許聖梅直言：「醫院內部人士」爆料
小學生答錯「這題目」被扣4分　驚動醫生「聯名上書」：把分數還給他

ET快訊
喪屍毒品！　台中5男2女嗨到癱軟
宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」
鍾佳濱2度「瞇眼偷親」藍委肩膀　徐巧芯喊變態：到底什麼病
「10罐最愛」全被地勤要求丟掉！啦啦隊正妹PO大哭圖：我很白
三星大罷工！勞資談判破裂　即起停工3天
林士傑慘死家門！　最高檢喊話槍手：盡速投案可減刑
開10槍！太陽會新竹分會長險死　天道盟槍手重判15年定讞
北韓女主播「站第1排」看槍決！死囚內臟外露　她嘔吐暴斃
快訊／台股破2萬4！　台積電飆1050元新天價

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

麥當勞點餐機「隱藏1服務」超貼心！一票人用過狂讚：還免費

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」！就醫知嚴重性嚇壞

一票人通勤1小時↑「薪水更傻眼」　過來人嘆：到公司融化了

台中捷運橘「預留往南投延伸空間」　李孟諺：盡速促成

相機粉專「500萬包色」遭出征：請向鄭文燦道歉！　業者緊急道歉

海王星將逆行157天！「4星座」淪重災戶　1類人健康恐亮紅燈

沖繩芒果2顆1800！他住日本30年「只吃過2次」：直接飛台灣吃

聖結石聲明稿「網點2問題」喊超玄：蔡阿嘎都發律師函還要合作？

月子餐也要AA制！老公收入多1倍竟死要錢　全場點關鍵：吃妳夠夠

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

請辭海基會董事長！　鄭文燦最新財產申報曝

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

麥當勞點餐機「隱藏1服務」超貼心！一票人用過狂讚：還免費

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」！就醫知嚴重性嚇壞

一票人通勤1小時↑「薪水更傻眼」　過來人嘆：到公司融化了

台中捷運橘「預留往南投延伸空間」　李孟諺：盡速促成

相機粉專「500萬包色」遭出征：請向鄭文燦道歉！　業者緊急道歉

海王星將逆行157天！「4星座」淪重災戶　1類人健康恐亮紅燈

沖繩芒果2顆1800！他住日本30年「只吃過2次」：直接飛台灣吃

聖結石聲明稿「網點2問題」喊超玄：蔡阿嘎都發律師函還要合作？

月子餐也要AA制！老公收入多1倍竟死要錢　全場點關鍵：吃妳夠夠

視察台南玉井蒸熱廠作業　黃偉哲：處理質量全國第一外銷如虎添翼

火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

裕民航運重視人才　四度獲「亞洲最佳企業雇主」等四項獎

「創盛號」房東救星！　前石牌、永和空店面「眼鏡行秒租」

融合舞蹈、音樂、表演　巴黎奧運塞納河開幕式視聽饗宴

光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

《腦筋急轉彎2》全球票房破12億美金！　登動畫片TOP5史上最快

《我結》真的有劇本？　T-ara恩靜認「參演要試鏡」：連吵假都播

江坤俊性騷鄭凱云驚爆證據確鑿！4年內幕曝光　寫道歉信交換節目

柯瑞落寞談K湯離開勇士：我感覺他10月會回來　只希望他重拾快樂

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

颱風季登場！　下周最新成颱機率曝

油箱見底才加油錯了！　中油曝3大NG行為

桃園2肉2菜便當要價220元！老闆娘：肉很貴

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

沉迷賭博「慘輸2480萬」　23歲男後悔了

台灣男性外派越南「連普男走路都有風」　越婿10年修成正果

12生肖周運勢排行榜曝！屬羊霸榜好運亨通

媽媽們沒感冒卻「集體沙啞」　醫一看日曆懂了

更多熱門

相關新聞

直擊米可白搭捷運約會「手扶梯緊貼」！

直擊米可白搭捷運約會「手扶梯緊貼」！

藝人米可白4月生日當天，被時報周刊CTWANT目擊和合作八點檔《追分成功》的孫綻，在路上大方牽手，男生甚至使出摸頭殺十分寵溺，但小倆口仍未對外公開認愛。近日本刊讀者再度捕獲到2人一同搭乘捷運，但這次小倆口顯得低調許多，帽子、口罩全副武裝。

台灣男性外派越南「連普男走路都有風」　越婿10年修成正果

台灣男性外派越南「連普男走路都有風」　越婿10年修成正果

剛買房妻待產「被投資詐騙250萬」　新婚男崩潰：無法原諒自己

剛買房妻待產「被投資詐騙250萬」　新婚男崩潰：無法原諒自己

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

小學生答錯扣分　醫一看：分數還給他

小學生答錯扣分　醫一看：分數還給他

關鍵字：

DcardAA制流產周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

影／林楚茵遭王鴻薇連環拳猛毆　慘被打到下巴見血

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面