真愛降臨！2024下半年「桃花運大爆發」 TOP3星座

▲今年下半年有機會脫單嗎？快來看看自己有沒有被月老眷顧。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

2024進入下半年，還沒脫單的朋友不用擔心，真愛可能隨時降臨，快的話還可以手牽手過情人節，《搜狐網》整理出2024下半年「桃花運大爆發」 TOP3星座，快來看看自己有沒有上榜！

金牛座

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2024年下半年金牛座得到月老的眷顧，桃花旺相當旺盛！有機會從眾多桃花當中，選出一個自己最喜歡的對象，而且這個對象會和自己什麼都能聊，三觀也很合，遇到時就知道「是這個人！」，兩人會迅速感情升溫、墜入愛河，短時間內就會發展成一段穩定的關係，迎來一段火熱甜蜜的新戀情。

巨蟹座

今年下半年巨蟹座的愛情運可以說是擋也擋不住，在月老的幫助下，巨蟹座去買個飲料也會被人搭訕，所以想要脫單的巨蟹座朋友，要好好把握這幾個月，你們的溫柔和體貼很容易吸引到對的人，可以透過一些浪漫的約會來增進彼此感情，像是一起看電影、逛公園等等，都能讓感情更升溫，或是直接約對方去過情人節，直接晉升成情人。

雙魚座

雙魚座2024年下半年的愛情運也是很炸裂，每個月都有可能遇到不錯的桃花，今年下半年可能會遇到一個讓自己怦然心動的對象，順利脫單沒有問題，不過要注意的是，不要太黏對方，雙魚座可以試著給對方一些自由的空間，不要過度依賴對方，這樣才能讓彼此的關係更健康、更長久。