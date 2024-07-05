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「小暑」來了！5生肖運勢超強　屬馬大財運噴發、第一名名利雙收

文／命理老師 邱彥龍

周六（6日）小暑報到，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，小暑群芳譜「暑氣至此尚未極也。」代表溫度還會持續升高，而有五個生肖也是遇凶則吉，越熱越旺，屬鼠的人鴻運當頭，人緣運超級好；屬牛者若懂得把服務做好，該有的名與利一樣不少，屬馬者專業白領，大財運噴發，屬猴者有升官發財機會，至於屬狗的只要顧好人脈，會有意想不到的驚喜。

▲小暑、西瓜 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲小暑節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（7／6～7／22）運勢最強的5生肖，分別是：

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Top5 ：狗

屬狗的朋友這段期間是財富增長期，快速圈粉的時候到了，把人脈資源整理好，事業財就能有所進展，記得多多聚會，有活動參加是好事，會有意想不到的驚喜。

Top4 ：猴

屬猴的朋友這段期間事業運強、名聲遠播，也是增加粉絲的好時機，有升官發財機會，但容易與人因金錢糾紛而導致言語與思想上的衝突，注意工作上妖魔鬼怪多，小心被設局。

Top3 ：馬

屬馬的朋友在這段期間遇凶則吉，如醫生、命理師、心理師、律師、醫美等專業白領行業有大財運的機會，一切皆在掌控之中，但切記莫與人有口角之爭，容易闖禍。

Top2：牛

屬牛的朋友在這段期間把服務做好，財運和名氣自然就來，開心的做自己想做的事，還要學會把面子給別人，就事事皆能如意，當然也要注意交通安全與健康問題。

Top1：鼠

屬鼠的朋友在這段期間鴻運當頭，投資運、享樂運、貴人運、財運、官運通通都旺得不得了，心情愉快，有名利雙收的氣勢，還有人緣運超好，唯獨要注意的是交通安全，放慢速度安全第一，身體健康問題也要注意，免疫力有點弱。

▲小暑期間小人浮現，注意不要跟人有太多言語衝突。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

進入小暑，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，惡魔之星開始發威，另一顆凶星火星又步步逼近，7月21日前需特別注意陸海空嚴重交通意外，還有情感上激烈衝突引發的肢體跟語言暴力，輕則破財、重則害命。這段期間小人浮現，注意不要跟人有太多言語衝突。

邱彥龍老師表示，這段期間土星與海王星都逆行，舊事容易被重提，甚至被放大而引災，建議財富見好就收，但同時塵封已久的優點也會被重新看見，這段期間適合專注在設計類、商業交易、神祕學、心靈層面、命理學、收藏類，可以往興趣收集或積累人脈等有關的行業發展。

小暑期間最旺的星是水星、土星跟海王星，有利於文化藝術、新聞媒體、網紅、出版印刷業、塑膠業、農業、老人福利業、進出口、建築、地產、礦業、製造業、紡織成衣業、淡海漁產業、船務、運輸、飲食業、化學產業、油業、宗教玄學、靈性產業等21種行業都是走旺運。

至於巨蟹座、雙魚座、水瓶座、金牛座、獅子座等五個星座，雖然事情多且繁雜，但只要能解決問題，就是給自己更好的未來，訂好方向、多增加自己的資源，把握住小暑的好運勢，會有不錯的收穫。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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