麥當勞點餐機「隱藏1服務」超貼心！一票人用過狂讚：還免費

▲麥當勞送餐到桌服務。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

現在麥當勞陸續推出自助點餐機，節省民眾排隊時間，就有網友發現，自助點餐機居然有「送餐服務」，內用時不用傻傻站在櫃台等餐，找到位子坐下來後，就會有店員將餐點送上，貼文曝光，不少網友大讚這服務真貼心，「我每次都用電子票券+送到桌邊，很方便」。

有網友在PTT發文，「麥當勞桌邊服務，各位有用過嗎？」在麥當勞內用時，使用了自助點餐機，並選擇桌邊送餐服務，如此一來，就不必在櫃台等待餐點，覺得這項送餐服務非常好，「麥當勞桌邊服務，各位有用過嗎？有沒有八卦？」

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貼文曝光，掀起網友討論，「沒收服務費根本划算」、「每次內用都選送餐，很好」、「坐著等，滑手機吹冷氣，超爽」、「我也會用這個服務，送餐上來的員工都很客氣」、「在位子上等餐很爽耶」、「每次內用都用，爽」。

據了解，麥當勞2018年就推出「數位自助點餐機」，同步提供「送餐到桌」服務，消費者在點餐機點選完餐點後可以選擇「送餐到桌」服務，並輸入點餐機旁的號碼牌，且若是在櫃檯點餐也能告知服務人員有「送餐到桌」之需求，服務人員也會提供號碼牌，完成付款後完全不用等侯取餐，可直接至用餐區找位置，並將號碼牌置於桌面，最後就會有專人協助送餐。