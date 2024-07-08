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男友發飆「捶出一大洞」要她出維修費！全場喊母湯：快逃

▲原PO男友把門捶出一個洞。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO男友把門捶出一個洞。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日和男友起爭執，對方憤而在門上捶出一個大洞，事後更要求她出維修費，「因為是我害他生氣捶的。」對此，大票網有洗版喊母湯，「妹妹，今天他打門，明天就是打人」、「這是典型的情緒勒索」。

女網友在Dcard發文娓娓道來，男友周末去外縣市，她則在周六和姊妹聚會，直到凌晨2、3點才回到家，事後男友不滿她沒先報備，加上她當天是發燒的狀態，所以為此檢討她一番。

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後來，兩人在爭執的過程中，男方氣到往門上用力一捶，捶出了一個大洞，這讓原PO超錯愕，直呼「這件事有那麼嚴重嗎？然後他還說修門的錢我要付，因為是我害他生氣捶的，我覺得莫名奇妙。」

PO文掀起熱烈回響，網友們紛紛回應，「溝通的過程就揍牆，甚至懲罰，又不是被戴綠帽，真的可以遠離這種恐怖的人」、「未來家暴」、「我覺得你們半斤八兩」、「快逃吧，PUA仔一個而已」、「未爆彈很可怕欸，誰都說不準」、「不知道為什麼聽起來很像+9」、「生氣會動手的真的快逃，不管他今天揍得是什麼都一樣，摔東西也母湯」、「下次捶的就是妳的頭殼啦」、「如果妳想要跟情緒不穩定的人在一起，就繼續囉」、「處罰，好好笑，妳被洗腦成功欸，快醒醒好嗎」、「控制、情勒、暴力，答案很明顯了」、「我以前某任男友也是這樣，原本我也以為不會打人，結果我就被扁了」、「這是家暴前兆」。

不過也有人緩頰，表示「我妹她男友生氣也會砸破門，但是他們在一起十年了，沒打過我妹欸」、「只有一方說法並不完整，可能有遺漏沒提到的事情，有可能不是第一次這樣不重視另一半感受，需要另一方的說法才能判斷」。

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