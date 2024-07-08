無人拉麵店闆娘翻車！手摸垃圾「補食材狂撥髮」　7hrs監視器抓包

▲老闆娘補食材未戴口罩、手套 。（圖／翻攝自店家YouTube，下同）

記者施怡妏／綜合報導

台中一家無人拉麵店老闆娘，將客人浪費食物影像公開，放在網路上公審，引起熱論，有網友看完長達7小時的店內直播影片後，發現老闆娘補食材時全程沒有戴手套和口罩，且多次撥頭髮，甚至將手伸進垃圾桶內，掃地時也沒有將食材區的玻璃門關上，充滿衛生疑慮。

有網友在Dcard發文，「台中無人泡麵店闆娘處理食材直播影片」，只見長達7小時的監視器畫面，老闆娘處理食材全程沒戴手套、口罩，披頭散髮且一直用手撥弄長頭髮，「不怕頭皮屑掉進去嗎？食材掉出來還用東摸西摸的手撿回去」。

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此外，老闆娘在補食材時，有男子在旁邊掃地，「食材區還不關啊？都不怕灰塵飄到食材裡？」原PO直言，「老闆娘這樣處理食材，客人就不會拉肚子嗎？消費者拉肚子妳賠得起嗎？妳要監視消費者，我也來監視妳」。

貼文曝光，網友紛紛狂轟，「有夠不衛生，披頭散髮處理食材看了很躁」、「可以跟衛生局檢舉了吧」、「反監視，笑死」、「誰敢吃？有夠可怕」。

回顧整起事件，有網友到台中某間無人拉麵店用餐，回家一查評價卻發現，店家不僅會在網路上和留下負評的網友對嗆，還會將浪費食物的客人無碼放上店家IG公審，想下架影片就得依照店規，捐出100元浪費食材費用，並稱「所有和解費都將用於愛心待用餐」，引起爭議。

▼網友看完監視器，點出老闆娘的缺失。（圖／翻攝自Dcard）

