遭踢爆痛毆病患濺血、性侵吃案！　宏恩醫院正面回應了

▲台中宏恩醫院龍安分院。（圖／翻攝Google Maps）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市宏恩醫院龍安分院今(8日)遭週刊爆料，稱院內有暴力情事，患者遭痛毆濺血，動手打人的林姓護佐組長還稱是「物理治療」；且爆料還直指院內還曾有女患者遭性侵吃案、甚至詐保等情形。對此，宏恩醫院稍早發出聲明回應，該名遭指被毆的患者，過程中均依法妥適處置，而性侵吃案、詐保等情節，純屬子虛烏有。

據了解，該院遭毆打的楊姓患者父親向媒體爆料，楊男在院內遭到護佐組長林智文毆打，還辯稱是「物理治療」，檢方今年4月以傷害罪將林起訴，家屬求償50萬，但林雙手一攤說沒錢。且不只一例，還有另名20多歲林男也被打到頭破血流。

此外，吹哨者還爆料，4年前有女病患腦傷，導致言語表達受損，用寫字表達自己遭到另名男病患性侵，結果護理師調閱監視器，發現一段25分鐘性侵影像，院方不是報案，反而滅證。有人反映還被院方回嗆「哪隻眼睛看到？」

對此，台中市第三分局表示，該起傷害案件於112年9月接獲楊父報案，稱其兒在宏恩醫院內遭人毆打，分局獲報後即依規定查處，經通知相關對象完成筆錄，全案依法送辦；而性侵疑雲一案，警方則強調未曾接獲報案，在週刊報導曝光後，已依報導所述時間展開清查，亦查無相關案件。

宏恩醫院也回應，確實有收治一名楊姓個案，但該個案為彰化地檢署委託執⾏監護處分治療的精神科個案，由於楊姓患者有嚴重攻擊行為，曾在5天打倒10幾人，彰化無院所願意收治，因此彰化地檢署張檢察長親自帶隊來委託龍安分院(精神專科醫院)收治。宏恩醫院強調，此案是⼀個精神病的病患，加上暴⼒行為，病人屬於情緒與問題行為障礙的病人，處置過程中均依法妥適處置也有回報彰化地檢署。

宏恩醫院表示，有關性侵包庇事件、以及詐保事件，純屬子虛烏有，「龍安分院都有依法建置制度，並設有通報監管機制，不可能有包庇性侵之情事發生。龍安分院多年來都依規定申報，無任何違規紀錄，本院依規定有，嚴謹的健保審核機制，不可能有詐保情形。」