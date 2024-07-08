宏恩醫院遭爆女病患被性侵　分院長驚曝：很多醫院都有類似情形

記者白珈陽／台中報導

台中市宏恩醫院龍安分院專門收治精神病患，以及中部法院宣告監護處分的精神疾病受刑人，有患者家屬指控，該院不僅存在暴力虐待行為，還有女病患疑遭到男病患性侵。針對性侵部分，分院長沈君傑今（8）日受訪指出，經檢方調查已經不起訴處分，但他也語出驚人表示，「很多醫院疑似都有類似情形，甚至女生會主動找男生」。

▲宏恩醫院龍安分院長沈君傑（右）出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）



1名楊姓男子指控，兒子去年9月間在該院進行保護管束無法動彈時，竟遭林姓護佐痛毆腹部、抓頭撞地板，導致全身傷痕累累；還有其他吹哨者說，3、4年前1名因腦傷無法說話的女病患，用紙筆寫出自己遭其他男病患性侵，經護理師調閱監視器，發現有一段25分鐘的性侵影像。

吹哨者說，警方獲報後要拷貝影像，但院方竟提供剪接變造過的影像給警方，事後護理師製作筆錄時，因院方社工在旁，不敢說實話，私下跟員警表示「剛才我的回答不是事實」，員警聽完稱會重新製作筆錄，卻沒下文。

針對性侵部分，宏恩醫院龍安分院長沈君傑今天上午出面受訪表示，該案已交由司法處理，最後不起訴，「我們也不知道情況」；至於被指控變造影像，沈君傑說，監視器影像有一定的保留期限，超過時間就會消除，否認變造影像。

但沈君傑還說，「我去過很多醫院都有類似情形，他們是一大堆人住在一起，有時候是男生跟男生玩一玩、摸一摸，甚至女生直接主動找男生，都有類似這樣的情形發生。」輕描淡寫的一段話，卻令人咋舌。

吹哨者諸多指控，據查，林姓護佐痛毆收容人部分，台中地檢署今年初偵結，依傷害罪嫌起訴林姓護佐，尚未宣判。

女病患疑遭男病患性侵、警方疑未重新製作筆錄部分，台中婦幼隊澄清，當時轄區員警與護理師約定重新做筆錄後，由婦幼隊於2022年底受理，經查兩造為病友關係，全案於2023年1月18日移送台中地檢署偵辦，檢方2023年3月15日不起訴處分，並非未替護理師做第二次筆錄。