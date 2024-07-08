iPhone 16「不用買Pro」！　專家曝平價版5誘因：這些功能它也有

▲iPhone 15與 iPhone 15 Pro仍有許多功能上的差異。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

蘋果即將於9月發表iPhone 16系列，許多果粉預計會優先選擇最高規格的iPhone 16 Pro Max版本。雖然iPhone 16 Pro系列傳出將獲得獨家升級，包含更大的螢幕以及全新4800萬像素超廣角鏡頭，但有專家認為，這次的iPhone 16其實也有許多優點，整體CP值更高，如果在猶豫應該選擇哪個版本的消費者，大可以直接購買iPhone 16。國外科技媒體《tom’s guide》便整理出平價版iPhone 16的5大優點。

4款新機皆搭載A18晶片

平價版 iPhone 16、iPhone 16 Plus、旗艦款iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max等4款iPhone 16系列將全部搭載Apple最新的A18晶片。2023年推出的平價版iPhone 15搭載的是A16晶片，而旗艦款iPhone 15 Pro則是A17 Pro晶片，但9月即將推出的所有iPhone 16型號預計都將使用相同的A18晶片。

皆通用蘋果AI「Apple Intelligence 」

平價版的iPhone 16和iPhone 16 Plus也能享受到Apple Intelligence，這是Apple推動AI技術的其中一環。這意味著，這些型號也能使用新版Siri。此外，iPhone 16還能夠使用Genmoji來即時創建表情符號，以及Image Playground來分享AI生成的圖像。其他Apple Intelligence功能包括照片清理工具、自動語音備忘錄轉錄和AI改寫工具。值得注意的是，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max也將適用Apple Intelligence，但iPhone 15和iPhone 15 Plus則不包含在內。

全新「拍攝按鈕」

iPhone 16預計全系列機型都將擁有新的拍攝按鈕，將使拍照和錄影更加方便，或是可使用快門鍵調整大小、對焦。

支援Wi-Fi 7

4款iPhone 16都將支援Wi-Fi 7，這意味著速度會比Wi-Fi 6快4倍且延遲程度更低。更重要的是，最好的Wi-Fi 7路由器能夠同時處理多項設備，所以在家中有多個Wi-Fi 7設備連線時，不會像以前占據網速。

支援空間影片拍攝

iPhone 16傳出將採用垂直相機排列，使平價版iPhone 16也能拍攝3D空間影片。