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富士康工廠被爆「歧視已婚女性」　印度執政黨呼籲徹查

▲▼印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu），女性準備搭上前往富士康工廠的巴士。（圖／路透）

▲在印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu），女性準備搭上前往富士康工廠的巴士。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）領導政黨的婦女部28日呼籲，全國婦女委員會（National Commission for Women）應該徹底調查鴻海富士康（Foxconn）工廠歧視已婚婦女的指控。不過，富士康已經出面反駁指控。

《路透社》25日報導，富士康位於泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的工廠，「系統性」拒絕聘僱已婚婦女，從事iPhone組裝工作。招聘人員及人資消息人士表示，這是因為比起未婚女性，她們必須負擔更多家庭責任，還可能懷孕，並且出現更高的缺勤率。

這篇報導引發社會輿論，執政黨「印度人民黨」（BJP）婦女部主席斯里尼瓦桑（Vanathi Srinivasan）指出，「富士康針對已婚婦女採取歧視性作法」，是一項很嚴重的問題。她說，「針對這些指控進行徹底調查，確保鴻海富士康女性員工權利獲得保護，是至關重要的。」

印度全國婦女委員會有權調查所有憲法等法律賦予的女性保護相關事務。主席夏瑪（Rekha Sharma）回應，「我們正在做必要的事情。」本周稍早，中央勞動部已要求該邦相關單位，針對此事提交詳細報告。

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海富士康已經反駁印度工廠的歧視指控。（圖／記者李毓康攝）

蘋果與富士康回應25日報導時承認，2022年的招聘做法出現缺失，但已經努力解決問題。不過，《路透社》記錄的所有歧視性行為，都發生在2023年與2024年。

富士康表示「強烈反駁基於婚姻狀態、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視。」蘋果則回應，「人們2022年首次提出對於招聘做法的擔憂時，我們立刻採取行動，與供應商合作，進行每月一次的審查以利發現問題，確保維持我們的高標準」，而且包括富士康在內的所有供應商，都有聘僱已婚女性。

《路透社》報導，莫迪曾呼籲消除印度婦女就業面臨的社會障礙，但這起事件卻顯示，在這個迅速成長卻又大致保守的國家，蘋果與富士康要拓展供應鏈，同時維持全球包容性標準，正在面臨挑戰。

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