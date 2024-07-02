蘋果3傳奇產品列「過時產品」　最久再兩年全面停止維修

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在7月份將 iPhone X、初代AirPods及初代HomePod列為「過時產品」，意即相關零件將不再生產，不能繼續保證維修，根據經銷商表示，維修事宜最多再有2年，提醒消費者若還想要「天長地久」請儘早找到有零件的維修站進行修復。

▼ iPhone X、初代AirPods及初代HomePod將列為過時產品。（圖／蘋果官網）



根據蘋果的維修辦法，停止分銷5年、未滿7年的產品將被列為過時產品（Vintage Products），這些產品的零件已經停止生產，接下來將不保證能繼續維修，而超過7年的侈品皆列為「停產產品」，接下來將不再繼續提供。在近期的名單中，在2017年推出的iPhone X、2016年推出的初代AirPods及 2018年推出的初代HomePod將在這一波走進過時產品名單。

對此，上述三個產品在蘋果歷史上都具有非凡意義，iPhone X取消實體Home鍵，採用FaceID取代Touch ID指紋辨識，同時在當年採用A11仿生晶片增強機器學習力；初代AirPods則是在客製化晶片W1的幫助下，可以跟整個蘋果生態系的裝置無縫配對，同時搭載光學感應、運動加速器，可以偵測何時在耳中，用來自動暫停播放，當年掀起一股風潮；最後初代HomePod則是在2017年WWDC上發表、2018年2月開賣，提供用戶智慧家庭新選項。

在列入過時產品後，將會在不久（約2年）歸類成停產產品，屆時將不再提供任何維修服務，提醒消費者若有相關問題請儘早去維修。