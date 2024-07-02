　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果3傳奇產品列「過時產品」　最久再兩年全面停止維修

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在7月份將 iPhone X、初代AirPods及初代HomePod列為「過時產品」，意即相關零件將不再生產，不能繼續保證維修，根據經銷商表示，維修事宜最多再有2年，提醒消費者若還想要「天長地久」請儘早找到有零件的維修站進行修復。

▼ iPhone X、初代AirPods及初代HomePod將列為過時產品。（圖／蘋果官網）

根據蘋果的維修辦法，停止分銷5年、未滿7年的產品將被列為過時產品（Vintage Products），這些產品的零件已經停止生產，接下來將不保證能繼續維修，而超過7年的侈品皆列為「停產產品」，接下來將不再繼續提供。在近期的名單中，在2017年推出的iPhone X、2016年推出的初代AirPods及 2018年推出的初代HomePod將在這一波走進過時產品名單。

對此，上述三個產品在蘋果歷史上都具有非凡意義，iPhone X取消實體Home鍵，採用FaceID取代Touch ID指紋辨識，同時在當年採用A11仿生晶片增強機器學習力；初代AirPods則是在客製化晶片W1的幫助下，可以跟整個蘋果生態系的裝置無縫配對，同時搭載光學感應、運動加速器，可以偵測何時在耳中，用來自動暫停播放，當年掀起一股風潮；最後初代HomePod則是在2017年WWDC上發表、2018年2月開賣，提供用戶智慧家庭新選項。

在列入過時產品後，將會在不久（約2年）歸類成停產產品，屆時將不再提供任何維修服務，提醒消費者若有相關問題請儘早去維修。

ET快訊
田中千繪寄「台灣1水果」回日本！　媽一聽金額：不敢相信
一票人狂推「台灣1景點世界第一」！　外國人也讚：很震撼
首爾9死重大車禍！　監視器影像曝光
蘋果3傳奇產品列「過時產品」！　不再保證維修
薔薔妹被綠「直播女友打巴掌」！　4萬人在線看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE「注音文之亂」終止　官方悄推14.10更新檔修復

蘋果3傳奇產品列「過時產品」　最久再兩年全面停止維修

手機電池出現「5現象」要小心！專家警告：恐起火、爆炸

玩水帶iPhone拍照！路人尖叫他不解「明明防水」　官網答案曝

Google宣布9／23終止「1實用」功能！官方提醒：快備份

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

LINE「注音文之亂」終止　官方悄推14.10更新檔修復

蘋果3傳奇產品列「過時產品」　最久再兩年全面停止維修

手機電池出現「5現象」要小心！專家警告：恐起火、爆炸

玩水帶iPhone拍照！路人尖叫他不解「明明防水」　官網答案曝

Google宣布9／23終止「1實用」功能！官方提醒：快備份

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

小S演動力火車MV「激情床戲」引熱議　男主角超狂身份曝光！

「飛越魔獸的男人」旅日歸來　台鋼獵鷹宣布劉駿霆歸隊

沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油　司機擦拭油口避檢

修選罷法與拆樑無關！　牛煦庭籲：藍白支持者站出來終結罷免鬧劇

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

白12日院會提邀賴清德國情報告　綠批涉違憲：不予支持

吳思瑤稱「買30份炸雞請藍委」　徐巧芯曝始末嗆：先上車後補票

蘇花公路5處土石流！受困人車安全撤離　估中午搶通

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

3C家電熱門新聞

蘋果3傳奇產品列「過時產品」

手機電池出現「5現象」要小心！恐起火、爆炸

Google宣布9／23終止「1實用」功能！

LINE「注音文之亂」終止

LG「A9X吸塵器」強大吸力＋蒸氣濕拖＋除蟎吸頭　一網打盡家中髒汙

千萬別谷歌「241543903」

玩水帶iPhone拍照「有防水」！官網答案曝

沒使用原廠線！「iPad充電突自燃」結果曝

手遊公司iOS課金漲10%　宣布安卓跟進

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

FB上互搜就變...「建議好友」？

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

LINE必備「9種功能」一次看

專訪／微星20年成功打造筆電王朝

更多熱門

相關新聞

iPhone 16搭載AI晶片「算力超過M4」

iPhone 16搭載AI晶片「算力超過M4」

蘋果公司（Apple）今年秋季即將推出搭載A18 Pro晶片的iPhone 16 Pro系列手機，市場消息指出，由於iOS將運用自家AI應用「Apple Intelligence」，A18 Pro晶片算力規模將超越蘋果旗下的M4晶片，法人也同時看好蘋果供應鏈如台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、和碩（4938）等相關概念股。

富士康被爆歧視已婚女　印度籲徹查

富士康被爆歧視已婚女　印度籲徹查

蘋果緊急呼籲Airpods快更新韌體

蘋果緊急呼籲Airpods快更新韌體

路透揭鴻海印度廠性別歧視　莫迪政府要查

路透揭鴻海印度廠性別歧視　莫迪政府要查

三大電信開賣2024 iPad系列

三大電信開賣2024 iPad系列

關鍵字：

蘋果iPhoneX

讀者迴響

熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面