蘋果緊急呼籲「Airpods快更新韌體」　駭客恐仿冒配對釀資安隱憂

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 26日針對AirPods 第2代以後、AirPods Pro（所有型號）及Beats Fit Pro等型號耳機緊急進行韌體安全性更新，將更新至版本 6A326、6F8，官網簡述若沒有更新，恐導致駭客可能利用配對連接請求時，用仿冒的產品來進行連結進而存取用戶手機，為保安全將透過版本更新解決問題。

▼蘋果 25日針對安全漏洞緊急進行韌體更新。（圖／ETtoday資料照）



根據官網敘述，蘋果發現在先前的版本中，有駭客透過仿冒產品進行連結，進而存取用戶的耳機連線，可能導致資安相關的疑慮，對此，蘋果緊急推出韌體更新，針對AirPods（第 2 代及更高版本）、AirPods Pro（所有型號）、AirPods Max、Powerbeats Pro 和 Beats Fit Pro等爾吉進行韌體更新，將更新至6A326及6F8。

當耳機與 iPhone、iPad 或 Mac 配對並處在藍牙範圍時，將為自動提供韌體更新，而用戶也可以透過檢查無線耳機的韌體版本，在 iPhone 或 iPad 上，前往「設定」>「藍牙」。在 Mac 上，前往系統設定 > 藍牙。然後點擊耳機旁邊的資訊按鈕，來確認目前裝置的版本。



