中共三中全會在即　官媒刊文稱要堅持黨領導

▲中共20屆三中全會將於15至18日在北京召開。（示意圖／視覺中國）

文／中央社

中共20屆三中全會將於15至18日在北京召開，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。人民日報頭版今天刊文，表示全面深化改革必須堅持黨的領導，並要反腐倡廉，嚴明紀律。

人民日報頭版今天刊文，指因應中共20屆三中全會即將召開會推出新的專欄，展示2013年中共18屆三中全會開啟全面深化改革之後的新舉措、新成效，激勵黨員幹部群眾切實把進一步全面深化改革的戰略部署，轉化為推進中國式現代化的強大力量。

這篇文章指出，今年6月27日中共總書記習近平主持中共中央政治局會議時，提到進一步全面深化改革要貫徹第一條原則，就是「堅持黨的全面領導」。

文章提到，中國經歷多年高速發展，面臨發展不平衡、不充分、發展方式粗放等一系列問題，經過改革和推進後，剩下的都是難啃的硬骨頭。要解決這些問題，必須靠進一步全面深化改革。

全面深化改革聚焦「改什麼」、「往哪兒改」、「怎麼改」，習近平明確提出「全面深化改革的總目標，就是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」。全面深化改革的價值取向就是「為了讓人民過上更好的日子」。至於「怎麼改」，習近平強調「改革有破有立」。

文章以習近平親自謀劃的雄安新區為例，指雄安新區是新時代改革開放的新地標，雄安的城市雛形已顯現，重大工程項目正加速建設。

今年5月在山東濟南召開的企業和專家座談會，習近平在會中表示「黨中央作出重大決策、制定重要文件，都深入調研，廣泛聽取各方面意見，這是我們黨的一貫做法和優良傳統。」

文章強調，要原原本本學習新修訂的「中國共產黨紀律處分條例」、走進反腐倡廉警示教育基地，嚴明紀律，提升了黨的凝聚力，為全面深化改革注入了強大動力。