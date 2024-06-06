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不用跟團了！國防部開放「軍人出國自由行」　18萬人將解禁

▲國防部將修訂規定，開放國軍官兵出國旅遊的自由行。（圖／記者林名揚翻攝）

▲國防部將修訂規定，開放國軍官兵出國旅遊的自由行。（圖／記者林名揚翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

無論是國軍、軍校老師或是軍職醫護，過去都被限制出國「必須跟團」，不過這項禁令將正式解除！民進黨立委洪申翰5日晚間宣布，國防部將修訂規定，開放國軍官兵出國旅遊的自由行，不再強制跟團，而這也是「軍隊文明管理的重要里程碑。」

洪申翰5日在臉書發文指出，過去包括國軍、軍校老師、軍職醫護、國防醫學院的教學與行政人員在內，總計有高達18萬人無論是參加國際學術研討會或是休閒旅遊，都必須跟旅行團，出國的自由受到限制，名義上是為了保護安全與防止洩密，但實際上卻是「事前無管理、當下無強制、事後無稽查」，管理效果甚微。

▲▼民進黨輿情回應記者會 洪申翰 吳思瑤 莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

洪申翰透露，有許多國軍家屬反映，因為家庭成員中有人從軍，導致整個家族出國旅遊都必須跟團，增加了不少費用。而為了遵守規定，許多人不得不自行製作契約書、行程表備查，這種形式主義的管理方式，反而使得守法的軍人、文官、軍校師生、醫護人員受罰。

為此，洪申翰今年3月向國防部提出質詢，要求改變此一無效的管理方式，並保障國軍出國旅遊的權益。獲得邱國正初步正面回應後，他的辦公室團隊和國防部進行了多次會議，建議國防部參考國安局、中科院的作法，使用更有效的保安與機密管制方式。

最終，國防部也在5日正式回應，除了原有的「團體旅遊」外，將新增「自助旅遊」的相關規定，並引入外交部、衛生福利部疾病管制署的旅遊建議指標，以確保國軍人員的安全。對此，洪申翰除感謝國防部邱國正前部長、顧立雄部長，也大讚這是「軍隊文明管理的重要里程碑！」

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