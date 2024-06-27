中共二十屆三中全會7月15至18召開　將審議「深化改革」文件稿

▲北京人民大會堂 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

延遲許久的中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（二十屆三中全會），將於7月15日至18日在北京召開，將審議「全面深化改革、推進中國式現代化的決定」文件稿。

據《新華社》報導，中共中央政治局今（27）日召開會議，中共中央總書記習近平主持，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。會議決定，二十屆三中全會將於7月15日至18日在北京召開。

據悉，按照慣例二十屆三中全會將於2023年秋季召開，然而日期卻延遲了近一年，引發諸多猜測，特別是「三中全會」具有特殊重要意義，外界認為在經濟疲弱的疫後時代，如何改革並提升社會信心是此次會議重點。

報導指出，中共中央政治局今日聽取了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆三中全會審議。

會議指出，這次徵求意見充分發揚「黨內民主、集思廣益」，各地區各部門各方面對決定稿給予充分肯定，認為其是指導新徵程上進一步全面深化改革的綱領性文件，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的歷史主動，以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景的堅強決心。

會議強調，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化；到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

會議強調，黨的領導是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證，必須堅持黨中央對進一步全面深化改革的集中統一領導，保持以黨的自我革命引領社會革命的高度自覺，堅持用改革精神管黨治黨，以「釘釘子精神」抓好改革落實，把進一步全面深化改革的戰略部署轉化為推進中國式現代化的強大力量。

