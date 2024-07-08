冷心低壓今穿台　氣象署示警：午後雷雨劇烈恐有冰雹

▲ 冷心低壓常出現在夏秋季洋面的「高空」中。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」今（8日）表示，今天高空中有冷心低壓正在通過台灣，使得大氣環境變得不穩定，促使對流發展展旺盛，午後雷雨更為劇烈，甚至可能出現冰雹；氣象署也形容冷心低壓是「幽靈般的存在」，若隱若現的。

氣象署指出，冷心低壓常出現在夏秋季洋面的「高空」中，但是在一般的地面天氣圖上是看不到的，因為它躲在大約5公里以上的空中，其中最明顯的位置，大約會在10公里左右的高空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署進一步說明，冷心低壓是個在高空逆時鐘旋轉的渦旋，由於中心溫度較周圍更低，故被稱為「冷心低壓」。

氣象署表示，冷心低壓不像一般常見的地面低壓系統，有明顯可見的雲系，平常常用衛星雲圖（可見光、紅外線）較不容易看到冷心低壓的存在，必須使用觀測高空水氣的「水氣頻道雲圖」，才能更清楚地一睹冷心低壓的樣貌。

對於冷心低壓的影響，氣象署解釋，冷心低壓接近時，高空的溫度將會降低，加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛，午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹出現。雖然冷心低壓只在高空出現，偶爾也會出現向地面發展、進而誘發出地面氣旋（如熱帶性低氣壓或颱風）的現象。

氣象署表示，今天正好有個高空的冷心低壓正在通過台灣，使得大氣環境變得不穩定，因此早上雖然還是高溫炎熱、艷陽高照，但中午過後要特別留意劇烈的午後雷陣雨，尤其山區、溪河邊活動要注意安全。