植物診療師採國考選才　陳駿季：預計每年錄取300人

▲農業部長陳駿季說明植物診療師員額規劃 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院經濟委員會今審查「植物診療師法草案」，農業部長陳駿季表示，未來法案通過後，希望由植物診療師協助農民更精準用藥、守護食安，將透過國家考試方式選才，每年由地方政府依需求提報名額，目前規劃1年300人、10年3000人，薪資部分會把植物診療師須在田間協助農民的辛勞納入考量。

因應氣候變遷，農民植物病蟲害防治面臨挑戰，需要專業人員協助農民控管病蟲害、降低生產成本、保障農產食安，農業部自 2017 年以「植物醫師法」申請立法，但「醫師」一詞引發醫師團體不滿，立法多次受阻，這次草案更名為「植物診療師法」，行政院會於6月21日提出院版的「植物診療師法」草案。

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陳駿季表示，未來「植物診療師法」草案三讀通過後，台灣將成為全球首位制定植物診療師專法，及透過國家考試選才、認證的國家，主要目的是協助農民更精準用藥，員額規劃1年300人、10年3000人，每年由地方政府依需求提報名額。

針對植物診療師的薪資，以及是否有公費制度？陳駿季表示，會考量植物診療師必須在田間協助農民的辛勞，薪水設計會更仔細評估，根據當時相關數據進行分析，至於公費制度，目前則沒有此規劃，但未來將與學校合作開設公費專班，目前各大學相關系所都有意願成立相關學程，協助學生取得應考資格。