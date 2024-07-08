　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

植物診療師採國考選才　陳駿季：預計每年錄取300人

▲農業部長陳駿季說明蛋雞淘汰計畫 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳駿季說明植物診療師員額規劃 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院經濟委員會今審查「植物診療師法草案」，農業部長陳駿季表示，未來法案通過後，希望由植物診療師協助農民更精準用藥、守護食安，將透過國家考試方式選才，每年由地方政府依需求提報名額，目前規劃1年300人、10年3000人，薪資部分會把植物診療師須在田間協助農民的辛勞納入考量。

因應氣候變遷，農民植物病蟲害防治面臨挑戰，需要專業人員協助農民控管病蟲害、降低生產成本、保障農產食安，農業部自 2017 年以「植物醫師法」申請立法，但「醫師」一詞引發醫師團體不滿，立法多次受阻，這次草案更名為「植物診療師法」，行政院會於6月21日提出院版的「植物診療師法」草案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳駿季表示，未來「植物診療師法」草案三讀通過後，台灣將成為全球首位制定植物診療師專法，及透過國家考試選才、認證的國家，主要目的是協助農民更精準用藥，員額規劃1年300人、10年3000人，每年由地方政府依需求提報名額。

針對植物診療師的薪資，以及是否有公費制度？陳駿季表示，會考量植物診療師必須在田間協助農民的辛勞，薪水設計會更仔細評估，根據當時相關數據進行分析，至於公費制度，目前則沒有此規劃，但未來將與學校合作開設公費專班，目前各大學相關系所都有意願成立相關學程，協助學生取得應考資格。

ET快訊
快訊／太熱！新北工人中暑　倒臥15樓死亡
快訊／「折屍藏衣櫃」主嫌羈押禁見　八大姊和友人放了
女立委互毆片曝！林楚茵踹人、黃捷偷踢　王鴻薇狂暴怒捶
快訊／林士傑家門前遭槍殺　黃偉哲發聲
快訊／殺手正面曝！雙槍輪轟　槍殺林士傑
退休9天前爆重大槍擊案　台南警長再扛重任
林楚茵被連甩巴掌出血　王鴻薇嗆：你先動手我才反擊
快訊／鄭文燦交保檢方抗告！　最新進度曝
快訊／林依婷與媽媽急赴殯儀館！　心碎落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

《學生輔導法》初審通過　未成年學生接受輔導「不需家長同意」

iPhone進水「別傻傻用吹風機」5招救援！蘋果官方再曝1大忌

Threads藏彩蛋！妹子驚「大家都有小帽子」超Q　1步驟戴起來

萊爾富嗆OK「你最小」被炎上！小編道歉：我仍活著但主管慘兮兮

月薪6萬「該撐半年領年終嗎」　OL想離職！過來人嘆：會更慘

植物診療師採國考選才　陳駿季：預計每年錄取300人

冷心低壓今穿台　氣象署示警：午後雷雨劇烈恐有冰雹

高雄驚見超狂「閃電五連鞭」伴隨紫色光芒！86萬網嚇喊：比特效猛

北捷驚見梅花鹿「37秒影片瘋傳」！飼主道歉：沒牽繩的確不對

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

請辭海基會董事長！　鄭文燦最新財產申報曝

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

百白突激吻大鶴破冰(?) 　他嚇到：彩排沒這一段

午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

《學生輔導法》初審通過　未成年學生接受輔導「不需家長同意」

iPhone進水「別傻傻用吹風機」5招救援！蘋果官方再曝1大忌

Threads藏彩蛋！妹子驚「大家都有小帽子」超Q　1步驟戴起來

萊爾富嗆OK「你最小」被炎上！小編道歉：我仍活著但主管慘兮兮

月薪6萬「該撐半年領年終嗎」　OL想離職！過來人嘆：會更慘

植物診療師採國考選才　陳駿季：預計每年錄取300人

冷心低壓今穿台　氣象署示警：午後雷雨劇烈恐有冰雹

高雄驚見超狂「閃電五連鞭」伴隨紫色光芒！86萬網嚇喊：比特效猛

北捷驚見梅花鹿「37秒影片瘋傳」！飼主道歉：沒牽繩的確不對

躲50m遠騎樓埋伏！槍手見林士傑現身上前射殺…犯後原路折返拔腿逃

李逸洋將任駐日代表　顯現賴政府堅決站在自由民主陣營

跟獅子走路？　桃園美女網友鄭凱云分享新奇旅程超刺激

快訊／新北玻璃工人中暑...倒臥15樓鷹架　熱衰竭昏迷送醫不治

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　近1年社區轉手都賺200萬↑

竹科價值‧農科重現！　欣巴巴事業在台灣第1‧農科特區打造「幸福欣印象」

大巨蛋「吃球」爭議　蔣萬安：白椅是2022年柯文哲時期安裝完成

午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

《學生輔導法》初審通過　未成年學生接受輔導「不需家長同意」

完備第三大引擎！國泰金7／12「首屆資產管理高峰會」登場

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

颱風季登場！　下周最新成颱機率曝

油箱見底才加油錯了！　中油曝3大NG行為

桃園2肉2菜便當要價220元！老闆娘：肉很貴

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

沉迷賭博「慘輸2480萬」　23歲男後悔了

媽媽們沒感冒卻「集體沙啞」　醫一看日曆懂了

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

醫手術「開錯位置」　女遭怪罪沒自費

12生肖周運勢排行榜曝！屬羊霸榜好運亨通

更多熱門

相關新聞

高雄「翠紅冷麵」4天14人腹瀉掛急診　勒令停業7日

高雄「翠紅冷麵」4天14人腹瀉掛急診　勒令停業7日

高雄市左營區知名翠紅冷麵疑有食安疑慮！高雄市衛生局發出新聞稿表示在3日到6日之間，有14個人吃了左營翠紅左營翠紅冷麵的椒麻皮蛋涼麵產品後發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局接獲通報之後，進行疫調採檢併令停業處分，要求徹底清消改善。

缺蛋剩蛋惡性循環！產學界批農業部：源頭管理失控

缺蛋剩蛋惡性循環！產學界批農業部：源頭管理失控

讓幼兒遠離3C打敗惡視力！台南市衛生局加強防治

讓幼兒遠離3C打敗惡視力！台南市衛生局加強防治

基隆天一香再爆食安問題　肉羹湯出現塑膠物遭停業　

基隆天一香再爆食安問題　肉羹湯出現塑膠物遭停業　

「班班喝鮮乳」9月上路！配送方式難解　團膳業：無車可送

「班班喝鮮乳」9月上路！配送方式難解　團膳業：無車可送

關鍵字：

農業植物診療師食安藥物控制防治

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

快訊／遭王鴻薇連環拳猛毆　林楚茵慘被打到下巴見血

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面