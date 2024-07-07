　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄知名「翠紅冷麵」出包！4天14人腹瀉掛急診　勒令停業7日

▲高雄市衛生局前往稽查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市衛生局前往稽查冷藏情況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區知名翠紅冷麵有食安疑慮！高雄市衛生局發出新聞稿表示，3日到6日之間，有14個人吃了左營翠紅左營翠紅冷麵的椒麻皮蛋涼麵產品後發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局接獲通報之後，進行疫調採檢併令停業處分，要求徹底清消改善。

衛生局表示接獲通報後立即派員現場稽查，經查，就醫者分別於7月2日晚餐及7月3日午餐用餐後出現不適症狀，截至目前累計共14人就醫。經稽查現場無冷藏冷凍溫度記錄、分裝食材未標示品名、分裝日期或有效日期、垃圾桶未加蓋，疑有交叉污染之虞。稽查人員已同步針對可疑的食材(半熟蛋、皮蛋醬汁、水、椒麻皮蛋涼麵(細拉麵) 、椒麻皮蛋涼麵(韓國冬粉)、麻辣醬、泰酸辣醬、義式番茄醬、日式昆布柴魚醬、蝦仁等)共10件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體檢驗中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市衛生局前往稽查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市衛生局前往稽查製作環境是否合乎規定 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局強調，為落實風險管理及損害控管預防性措施，命業者於7月4日至7月10日停業7日，期間徹底清消改善，衛生局後續進行複查，如未改善完成，將依「食品安全衛生管理法」第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰。若情節重大足以危害人體健康之虞，將依食品衛生安全管理法移送地檢署偵辦。同時衛生局呼籲民眾如近期有購買該項食品，使用後出現疑似食品中毒症狀，請主動通報衛生局。

左營這家翠紅冷麵開在龍華市場，在google評論上有4.3顆星，外送評價也高達4.7顆星，不少網紅都去吃過推薦，還被譽為「好吃平價的高雄涼麵」。

ET快訊
是你嗎？第135億乘客昨坐板南線　可免費搭捷運1年！
快訊／鄭文燦請辭海基會董座！
「開冷氣關窗戶」一堆人錯了！　環保局曝正確開法
快訊／陳水扁無預警現身殯儀館！　快閃離去
王仁甫17歲女兒「解放比基尼」！　季芹認證：太辣了
高雄知名「翠紅冷麵」出包！14人掛急診　勒令停業7日
娘娘4年前問「有沒貪污？」　鄭文燦：在台灣當黑官要有被抓準備

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

25年前台灣有這麼熱？他曝差異關鍵：太陽下能聽校長廢話1小時

14縣市「高溫警示」　鄭明典：典型熱區一起出現

煮蟹肉棒「忘記拔套」！他傻眼：能吃嗎...正解一堆人錯了

以前享受舌吻「現在卻覺得噁心」　他有感：我太太也這樣

改善校地凹凸破損　教部補砸1億助38高中恢復地面平整

高雄知名「翠紅冷麵」出包！4天14人腹瀉掛急診　勒令停業7日

蘿拉AB合約詐千萬！網好奇「何不直接聯絡蔡阿嘎？」　內行揭關鍵

Threads小編「8個字」回應串文！用戶驚喜：感覺是台灣人

戀愛感爆棚！「最懂事女友」新照曝　網大驚：胸部有吻痕？

「娘娘」4年前問「有沒貪污」？鄭文燦：在台灣當黑官要有被抓準備

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

英文老師畫豆豆先生　網嘆：不是美術系？

25年前台灣有這麼熱？他曝差異關鍵：太陽下能聽校長廢話1小時

14縣市「高溫警示」　鄭明典：典型熱區一起出現

煮蟹肉棒「忘記拔套」！他傻眼：能吃嗎...正解一堆人錯了

以前享受舌吻「現在卻覺得噁心」　他有感：我太太也這樣

改善校地凹凸破損　教部補砸1億助38高中恢復地面平整

高雄知名「翠紅冷麵」出包！4天14人腹瀉掛急診　勒令停業7日

蘿拉AB合約詐千萬！網好奇「何不直接聯絡蔡阿嘎？」　內行揭關鍵

Threads小編「8個字」回應串文！用戶驚喜：感覺是台灣人

戀愛感爆棚！「最懂事女友」新照曝　網大驚：胸部有吻痕？

「娘娘」4年前問「有沒貪污」？鄭文燦：在台灣當黑官要有被抓準備

阿北不見啦！家屬急報案　鷹眼實習警10分鐘就找到他

25年前台灣有這麼熱？他曝差異關鍵：太陽下能聽校長廢話1小時

沒有「自提6%」親戚直搖頭！　網點出2關鍵：除非沒投資

《刀劍神域》最新主機遊戲10月發售　20人同玩系列角色跨越記憶參戰

快訊／鄭文燦請辭海基會董事長職務　上任僅短短一個月

「便當」到底在哪？警下班遇6人衝突　1男被搜出玩具長槍送辦

有內用座位區！一〇八抹茶茶廊插旗台中了　連3天祭霜淇淋買1送1

是你嗎？北捷135億乘客誕生「昨晚坐板南線」　未來免費搭捷運1年

薩卡79分鐘續命追平　英格蘭PK大戰5點全進闖歐國盃4強

國3草屯段事故！貨車鐵製品散落車道　駕駛穿梭車陣撿拾超驚險

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

生活熱門新聞

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

蹭冷氣！神人「推爆1地方」：比去星巴克還爽

快訊／國家警報響了！大雷雨轟6地　暴雨警戒區出爐

30min籌500萬「全是2000元新鈔」！網驚：像拿500塊

2私校最驚人！　「黃仁勳背板大學」逆襲招生爆滿

舌頭有齒痕恐是肺癌！醫師曝「3舌1耳」4跡象

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

冷心低壓長這樣！　對流更劇烈恐下到晚上

年輕人都在玩Threads　他揭「受歡迎2原因」

台北車站「靈堂風」市集！活動現場直擊　民眾笑：有橋可以過

更多熱門

相關新聞

豪宅衣櫥藏屍主嫌曝！狡猾拒夜間偵訊　裝病咬出姊

豪宅衣櫥藏屍主嫌曝！狡猾拒夜間偵訊　裝病咬出姊

高雄市鼓山區美術東六街某大樓昨（6日）發生命案，一位婦人稱家裡有人死亡，警方到場打開櫃子，驚見袋子內有一倒折男屍，22歲陳男涉嫌殺人被帶回，不過陳男非常狡猾，一開始警察在跟他閒聊時什麼都說，還要求律師到場，結果等到律師到場之後就拒絕配合偵訊，同時還說自己不舒服要送醫，檢查沒有大礙帶回分局，又拒絕夜間偵訊，案情曝光到現在已經超過12小時，他還沒有做筆錄。

兒遭凌虐倒折塞櫃慘死！家屬哀痛抵相驗

兒遭凌虐倒折塞櫃慘死！家屬哀痛抵相驗

高雄警涉洩個資收賄！　檢方聲押

高雄警涉洩個資收賄！　檢方聲押

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

高雄美術館豪宅命案！他扯共犯是姊

高雄美術館豪宅命案！他扯共犯是姊

關鍵字：

高雄左營龍華市場翠紅冷麵急診食安拉肚子停業

讀者迴響

熱門新聞

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

飛官妻突幫情趣用品換電池！出基地直奔摩鐵

謝金燕動怒開轟合作品牌！

更多

最夯影音

更多

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面