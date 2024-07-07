高雄知名「翠紅冷麵」出包！4天14人腹瀉掛急診　勒令停業7日

▲高雄市衛生局前往稽查冷藏情況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區知名翠紅冷麵有食安疑慮！高雄市衛生局發出新聞稿表示，3日到6日之間，有14個人吃了左營翠紅左營翠紅冷麵的椒麻皮蛋涼麵產品後發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局接獲通報之後，進行疫調採檢併令停業處分，要求徹底清消改善。

衛生局表示接獲通報後立即派員現場稽查，經查，就醫者分別於7月2日晚餐及7月3日午餐用餐後出現不適症狀，截至目前累計共14人就醫。經稽查現場無冷藏冷凍溫度記錄、分裝食材未標示品名、分裝日期或有效日期、垃圾桶未加蓋，疑有交叉污染之虞。稽查人員已同步針對可疑的食材(半熟蛋、皮蛋醬汁、水、椒麻皮蛋涼麵(細拉麵) 、椒麻皮蛋涼麵(韓國冬粉)、麻辣醬、泰酸辣醬、義式番茄醬、日式昆布柴魚醬、蝦仁等)共10件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體檢驗中。

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▲高雄市衛生局前往稽查製作環境是否合乎規定 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局強調，為落實風險管理及損害控管預防性措施，命業者於7月4日至7月10日停業7日，期間徹底清消改善，衛生局後續進行複查，如未改善完成，將依「食品安全衛生管理法」第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰。若情節重大足以危害人體健康之虞，將依食品衛生安全管理法移送地檢署偵辦。同時衛生局呼籲民眾如近期有購買該項食品，使用後出現疑似食品中毒症狀，請主動通報衛生局。

左營這家翠紅冷麵開在龍華市場，在google評論上有4.3顆星，外送評價也高達4.7顆星，不少網紅都去吃過推薦，還被譽為「好吃平價的高雄涼麵」。