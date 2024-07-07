新莊無人大貨車倒退嚕！連撞7汽機車衝騎樓　驚險影片曝

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區昨天（6日）發生一起小貨車連環撞汽車與機車事故。當時駕駛小貨車的男子在雙鳳路下貨，疑似因未拉緊手煞車，導致小貨車向後滑行，擦撞行經該處的2輛汽車，以及停車格內的5台機車，最後撞進無人經營的店面才停下。事故造成1名女乘客受到輕傷，由救護車送往醫院治療。

▲程男送貨時未拉緊手煞車，導致貨車向後滑行30公尺，波及2汽車5機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛大貨車的42歲程姓男子，昨天下午1時許前往新莊雙鳳路上某大型連鎖賣場送貨；程男抵達，將貨車停在賣場對面路旁，就急忙開始下貨，但因未將手煞車拉緊，搬貨時又造成車身震動，導致整輛貨車向後滑行至對向，先後擦撞分別由47歲林女及36歲張男所駕駛的2輛汽車。

▲程男所駕駛的貨車，向後滑行直到撞進騎樓才停下。（圖／記者陸運陞翻攝）

貨車擦撞汽車後仍持續滑行，撞倒路旁停車格的5台機車，最後滑行30公尺撞進騎樓店面內停下。警方抵達，林女車上乘客80歲郭婦右手及右肩有擦、挫傷，立即由救護車送醫治療。警方對程男、林女及張男酒測，並未發現有酒駕情況。目前已通知遭撞的5台機車車主，前來製作筆錄，而程男因違停送貨又未拉緊手煞車造成事故，警方將依法開單告發。

▲路旁停車格的機車，遭到波及捲入貨車底。（圖／記者陸運陞翻攝）