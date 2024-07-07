拜登將決定是否退選　夏威夷州長：若退選可能指定賀錦麗接替

▲美國總統拜登夫婦與夏威夷州州長葛林夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國夏威夷州州長葛林（Josh Green）6日向美聯社透露，總統拜登可能在近期這幾日決定是否繼續競選連任，若是決定退出，相信拜登會指定副總統賀錦麗作為替代他的人選。

葛林近期參加拜登與民主黨州長的會議，他認為，除非拜登覺得無法打贏選戰，或是核心圈其他聲音稱他不該參選，不然拜登就會繼續力拚連任，「如果拜登覺得自己無法勝任，他就會讓位……我們可能會在接下來這幾天，知道總統對於這一切的看法」。

拜登儘管在電視辯論表現失利，也承認當日狀況不佳，但一再堅稱會繼續選下去，要與共和黨籍前總統川普一決高下。葛林替拜登緩頰稱，每一個人的父母、祖父母都有狀況不太好的時候，或是在清晰地表達自我這方面出現停頓，但他們擁有經驗、智慧以及在家庭中的角色，所以他們不會被拋棄。

葛林說，這也是他繼續和拜登站在同一陣線的原因，「他必須做出決定，這不該來自其他州長、不該來自任何人，只能是最親近的團隊和他的內心」。

談及若拜登退選，葛林表示，應該允許拜登說出他心中認定的接替人選，且相信這個人選應該就是副總統賀錦麗。他說，賀錦麗是一名強大的人，是當過加州檢察長的亞非裔女性，沒有誰比現任副總統擁有更好的資歷。

▼美國副總統賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）