美國也熱爆！高溫預報38°C「恐現歷史性熱浪」　1.3億人受影響

▲美國多地也受到極端高溫影響。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國國家氣象局（NWS）6日針對全美多地發布極端高溫警報，氣溫預期可能達到100°F（約38°C）並且持續至下周，受影響人數超過1.3億。事實上，該國近期酷暑已經打破多個紀錄，引發數十處野火，很可能成為一場「歷史性的」長期熱浪。

NWS發布的警報影響範圍多為美西州份，不過也有美東與高海拔地區。該局氣象學家亞舍曼（Jacob Asherman）表示，在西北部地區與東北部部分地區，悶熱高溫與潮濕可能讓氣溫突破100°F，「這當然是我們所預測到十分異常的事件，看起來至少將持續到下周三。」

奧勒岡州5日至少有4座城市出現破紀錄高溫，梅德福（Medford）更測得將近43°C高溫。內華達州拉斯維加斯上午10時半就達到38°C，6日中午預期最高溫更達46°C。加州死亡谷（Death Valley）是地球上最熱的地方之一，5日創下當日最高溫紀錄53°C，鳳凰城6日最高氣溫48°C，10日預計可能達到115℉以上。

美國東部也將迎來高溫，巴爾的摩等馬里蘭州地區都處於高溫警報狀態，預計可能攀升至43°C。NWS表示，「即使在山區，也有可能受到重大高溫風險影響」，加州東北部與內華達州西部的高溫直到下周末才會降到38°C以下，「不幸的是，夜間也不會有太多緩解。」

▲加州死亡谷國家公園被視為地球上最熱的地方之一。（圖／路透）



考慮到潛在的歷史性熱浪來襲，當局呼籲民眾多喝水、遠離陽光、待在有空調的室內，不論如何都不該把小孩或寵物留在無人看管的汽車上。

加州目前已有20多處野火正在燃燒，光是位於中部的2場大火合計就燒毀2.4萬英畝（約9713公頃）土地，迫使數千人撤離，2名消防員受傷，26座建築被毀。儘管截至6日已有71%火勢獲得控制，但極端高溫加上強風與低濕度，導致野火蔓延的可能性增加。