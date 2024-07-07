民主黨又1人勸拜登退選！　她疾呼：打不贏川普

▲距大選僅剩4個月，但民主黨內部對於「換拜」的聲浪仍不斷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

距離美國總統大選僅剩4個月，但民主黨內部對於「換拜」的聲浪仍不斷，民主黨明尼蘇達州聯邦眾議員克萊格（Angie Craig）6日發出聲明呼籲拜登退選，成為搖擺選區第一槍。

克萊格6日發布聲明指出，拜登在辯論中表現不佳，且在辯論後沒有做出強而有力的回應，呼籲他退出競選連任的提名，讓新一代的領導人挺身而出，「我不認為總統能夠有效地打選戰並選贏川普，我並非輕易做出這個決定，但實在有太多風險，不能冒讓川普再次當總統的風險。」

As an elected leader, I feel a responsibility to be honest about what I believe, even when it’s hard to hear.



President Biden is a good man & I appreciate his lifetime of service.



But I believe he should step aside for the next generation of leadership.



The stakes are too… pic.twitter.com/rtZLz6riDp — Angie Craig (@AngieCraigMN) July 6, 2024

在克萊格之前，已經有4位民主黨人公開呼籲拜登退選；不過，克萊格是第一個在拜登接受ABC訪問後，仍要求拜登退選的眾議員。

德州眾議員多格特（Lloyd Doggett）是第一位呼籲拜登退出競選的民主黨議員，接著是亞利桑那州眾議員格里哈爾瓦（Raúl Grijalva）、麻州眾議員摩爾頓（Seth Moulton）和伊利諾州眾議員奎格利（Mike Quigley）。

此外，克萊格所屬選區2016年支持川普、2020年票投拜登，絕非民主黨鐵票倉，由正在競選連任的她發聲「換拜」，格外引人關注。

美國哈姆林大學（Hamline University）政治科學與法律研究教授舒爾茲（David Schultz）表示，他對克萊格的聲明並不感到太意外，目前民主黨內要求拜登退選的聲浪還在持續，拜登應要盡快採取行動來達成民主黨的最佳利益，「如果他繼續抵抗，那會造成更多的混亂和黨內分裂。」

►訪客紀錄曝光！帕金森氏症專家「8度訪白宮」 會見拜登私人醫生

►CNN預言民主黨推「黃金組合」取代拜登！ 7強項打趴川普

►拜登上任3年「失言失態」24次！狂跌倒又說錯話 超糗時間軸曝