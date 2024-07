民主黨又1人勸拜登退選！　她疾呼：打不贏川普

▲距大選僅剩4個月,但民主黨內部對於「換拜」的聲浪仍不斷。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

距離美國總統大選僅剩4個月,但民主黨內部對於「換拜」的聲浪仍不斷,民主黨明尼蘇達州聯邦眾議員克萊格(Angie Craig)6日發出聲明呼籲拜登退選,成為搖擺選區第一槍。

克萊格6日發布聲明指出,拜登在辯論中表現不佳,且在辯論後沒有做出強而有力的回應,呼籲他退出競選連任的提名,讓新一代的領導人挺身而出,「我不認為總統能夠有效地打選戰並選贏川普,我並非輕易做出這個決定,但實在有太多風險,不能冒讓川普再次當總統的風險。」

As an elected leader, I feel a responsibility to be honest about what I believe, even when it’s hard to hear.



President Biden is a good man & I appreciate his lifetime of service.



But I believe he should step aside for the next generation of leadership.



The stakes are too… pic.twitter.com/rtZLz6riDp