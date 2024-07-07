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藥癮者福音！花蓮開設藥癮戒治醫療門診　可申請費用補助

▲▼花蓮縣開設「藥癮戒治醫療門診」，協助戒癮者透過專業醫療團隊的幫助，重返家庭，復歸社會。（图／花蓮縣衛生局提供，下同）

▲花蓮縣開設「藥癮戒治醫療門診」，協助戒癮者透過專業醫療團隊的幫助，重返家庭，復歸社會。（图／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為幫助藥癮者戒除藥癮，重拾生活的信心和勇氣早日復歸社會，花蓮縣身心健康及成癮防治所與衛生福利部玉里醫院攜手合作，開設「藥癮戒治醫療門診」，協助戒癮者在門診治療，透過專業醫療團隊的幫助，讓戒癮者重返家庭，復歸社會，邁向復元與社會再融合。

▲▼花蓮縣開設「藥癮戒治醫療門診」，協助戒癮者透過專業醫療團隊的幫助，重返家庭，復歸社會。（图／花蓮縣衛生局提供，下同）

花蓮衞生局表示，玉里醫院自7 ／4日起，每隔週四上午09:00至12:00在花蓮縣身心健康及成癮防治所開設「藥癮戒治醫療門診」，專業的醫療團隊，包括醫師、心理師、社工師、職能治療師、護理師、個案管理師等，提供藥物治療、心理及社會支持。

▲▼花蓮縣開設「藥癮戒治醫療門診」，協助戒癮者透過專業醫療團隊的幫助，重返家庭，復歸社會。（图／花蓮縣衛生局提供，下同）

衛生局局長朱家祥表示，藥癮是一種慢性且易復發的腦部功能失調疾病，影響個人認知功能與行為表現，且伴隨慢性及復發性病程，成癮患者涉及生理、心理與社會適應等複雜的問題，需要專業醫療團隊積極的治療與協助，才可回歸正常生活，家人關懷及社會支持，能正向鼓勵戒癮者，早日遠離藥害復歸社會。「藥癮戒治醫療門診」不僅提供有需求民眾可以就近固定就醫，接受醫療專業治療外，同時可申請藥癮治療費用補助，每位藥癮者全年累計補助額度為新台幣3萬5,000元，減輕戒癮者及其家庭的經濟負擔。

▲▼花蓮縣開設「藥癮戒治醫療門診」，協助戒癮者透過專業醫療團隊的幫助，重返家庭，復歸社會。（图／花蓮縣衛生局提供，下同）
 
朱家祥指出，戒除藥癮是一條漫長而艱辛的路程，需專業的醫療資源及心理治療輔助，很重要的是，有親人的陪伴與支持、有個案管理師的持續關懷，才能穩定的在門診繼續接受治療。更重要的是社會給予戒癮者及家屬更多的關心，協助他們一同面對戒除藥癮道路上的恐懼，共同為藥癮患者的醫療戒治復元之路而努力，期待重新獲得健康和社會融合的契機，使藥癮者在戒癮過程更加順利與受肯定。重新改過的藥癮者需要社會大眾的包容與支持，請將戒癮者視為病人，而不是罪犯。透過「藥癮戒治醫療門診」的多元服務，使他們遠離負面環境，進而得到親友的接納與鼓勵，才能真正讓藥癮者融入社會並遠離毒品。
 
預約「藥癮戒治醫療門診」請撥03-8351885。民眾如果有戒癮之相關需求，花蓮縣身心健康及成癮防治所網站：http://dapc.hlshb.gov.tw查詢，或撥毒品防制24小時免費專線0800-770885（請請您，幫幫我）。

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