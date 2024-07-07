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午後變天！雷雨彈襲全台　未來一周炎熱「整片紅通通」

▲ 雨天,天氣,上班車流, 大安森林公園旁,和平東路新生南路十字路口,大安森林公園旁,和平東西路羅斯福路十字路口,古亭站旁, 中正橋邊台北市側, 行人撐傘過馬路,騎士穿雨衣騎車 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲西半部及各地山區午後雷陣雨明顯，中南部近山甚至有局部豪雨發生。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蔡亞樺／台北報導

高溫炎熱、午後雷陣雨天氣持續，中央氣象署今（7日）指出，今、明天大氣環境有利於對流發展，西半部及各地山區午後雷陣雨相當明顯，中南部山區甚至有局部豪雨，未來一周大台北、中南部近山區易有36度以上的高溫，慎防熱傷害。

氣象署預報員葉致均說，未來一周受到太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，但要留意午後雷陣雨。今天台東外海有零星對流雲系，台東、恆春半島都有不定時短暫降雨，其他地區以午後雷陣雨為主，天氣都是晴朗炎熱。

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▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲今日降雨範圍、高溫分布情形。（圖／氣象署提供）

他表示，今、明天大氣環境有利於對流雲系發展，午後雷陣雨區域廣泛，包括西半部及各地山區都有明顯午後雷陣雨出現，甚至在中南部山區有局部短延時豪雨，雨勢持續到比較晚。

葉致均指出，周二、周三太平洋高壓逐漸東退，在周二大氣環境比較穩定，迎風面東南部及恆春半島有局部短暫降雨，其他地區午後雷陣雨仍有，但整體雨勢較為趨緩。周三風場轉為東南風，中南部有零星降雨，午後雷陣雨包括中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，周四、周五風場轉為吹西南風 迎風面中南部有不定時短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨的天氣為主，周六天氣也是類似情形，但午後雷陣雨有較大雨勢發生，外出活動記得攜帶雨具備用。

高溫部份，葉致均指出，今天東半部32至34度，西半部35、36度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷都有36度以上。周二前吹東南風為主，大台北盆地及中南部近山區，容易局部高溫都在36度以上。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周三之後風場偏南風到西南風，高溫區域轉變，除了大台北，花東縱谷到南台東，因西南風沉降關係，易有36度以上高溫，中南部近山區也會比較熱一點。

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