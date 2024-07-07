　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後對流發展「2地雷雨最猛」　專家：聽到雷聲快躲室內

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天大氣環境不穩定更為明顯，午後山區、西半部有大雷雨發生的機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今（7日）指出，今午後各地山區、西半部可能受熱對流雲系發展影響，有局部大雷雨機會，空曠區聽聞雷聲盡快進入室內躲避，下周二以偏南風為主，南部有局部短暫陣雨，其他地區是午後雷陣雨，留意局部大雷雨。

歐宗學說，昨天開始台灣附近太平洋高壓勢力就有減弱的趨勢，午後熱對流雲系發展變得更為旺盛，影響範圍也擴大，不少地方都出現局部大雷雨。預估今天也會延續著類似的大氣環境，且在不穩定的條件上會更為明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，今天在東南至偏南風環境中，迎風面東南部有局部短暫陣雨機會。午後各地山區、西半部都可能受熱對流雲系發展影響，有局部大雷雨機會，外出記得攜帶雨具並留意天氣變化，尤其在山區或河床溪谷遊玩時要特別注意，空曠地區聽聞雷聲也要盡快進入室內躲避，在還沒下雨之前天氣仍普遍晴朗，留意炎熱高溫影響。

歐宗學說，明天整體大氣環境與今天相似，持續不穩定且水氣較多，清晨到上午時段中北部地區有零星短暫陣雨機會，午後各地都要留意熱對流雲系發展所帶來的雷陣雨影響。

他表示，下周二開始環境轉以偏南風為主，南部有局部短暫陣雨機會，其他地區依然是午後雷陣雨天氣，而且還是可能有旺盛的對流雲系影響，持續留意局部大雷雨。

歐宗學指出，下周三到下周五仍以偏南風為主，但也會有些西南風加入影響，迎風面中南部有局部短暫陣雨，早晚時段發生機會較高。其他地區維持午後雷陣雨天氣。氣溫方面中南部地區由於降雨機率稍提高，極端高溫狀況會稍微緩和一些，但在北部、東半部地區可能另外受到背風沉降影響，持續有較高溫發生。

歐宗學表示，下周末太平洋高壓會有再度增強西伸的趨勢，屆時各地天氣型態會在轉為以午後雷陣雨為主，降雨熱區偏向各地山區及西半部部分平地，在沒有其他明顯的天氣系統影響之前，預估繼續維持高溫及午後局部雷陣雨的天氣型態。

ET快訊
「賴清德第一刀選鄭文燦」4大好處　游淑慧：是個狠人！
約好3天後慶生…愛妻福懋下班枉死　夫哀痛控人為疏失
台中26歲警騎重機K1賽場自摔！　腦出血昏迷
快訊／大谷翔平第28轟出爐　生涯200轟M1
鄭文燦「辦事不力」退回500萬　凌濤：成功業者將賺57億
中山醫大學生1死1重傷！　燒肉店慘況曝
快訊／美術館豪宅「衣櫃藏屍」！警再逮3共犯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／蛋價慘跌！蛋農賣雞求生　嘆補貼難止血：月虧30萬元

銷毀進口蛋「大規模淘汰蛋雞」　產學界批：源頭管理失控

過去65年「7月颱」生成數快速增加　專家曝侵台機率

小三通一位難求「金門旅遊卻慘淡」　業者怨：拚觀光燒錢沒創意

「夢幻馬卡龍」輕奢內裝驚艷曝光　台鐵海風號、山嵐號第4季載客

「自行車友善旅宿」人氣投票開跑　觀光署：天天投中獎高

午後對流發展「2地雷雨最猛」　專家：聽到雷聲快躲室內

鄭文燦30min籌500萬「全是2000元新鈔」！網驚：像拿500塊一樣EZ

「玉帝開天門」一年一次　3生肖、3星座要發了

AI夯！網憂「文法商全死」　科技大老：免驚

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

英文老師畫豆豆先生　網嘆：不是美術系？

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

獨／蛋價慘跌！蛋農賣雞求生　嘆補貼難止血：月虧30萬元

銷毀進口蛋「大規模淘汰蛋雞」　產學界批：源頭管理失控

過去65年「7月颱」生成數快速增加　專家曝侵台機率

小三通一位難求「金門旅遊卻慘淡」　業者怨：拚觀光燒錢沒創意

「夢幻馬卡龍」輕奢內裝驚艷曝光　台鐵海風號、山嵐號第4季載客

「自行車友善旅宿」人氣投票開跑　觀光署：天天投中獎高

午後對流發展「2地雷雨最猛」　專家：聽到雷聲快躲室內

鄭文燦30min籌500萬「全是2000元新鈔」！網驚：像拿500塊一樣EZ

「玉帝開天門」一年一次　3生肖、3星座要發了

AI夯！網憂「文法商全死」　科技大老：免驚

鄭文燦出事了！　日本媒體大幅報導：重擊賴清德政府

亞尼克最新「薄荷巧克力生乳捲」開吃！還咬得到巧克力豆

蕭美琴登台秀舞技！　喊話蔡英文多出門

中國駐韓大使邢海明即將卸任　「戰狼外交」曾觸怒韓國人

酷炫公司門口「驚見黑衣男下跪」！現場畫面曝 苦惱：該怎麼處理

被網友拿「鄭文燦涉貪案」嘴！林智群霸氣回59字：有什麼立場

習近平二十大後首訪中亞　第一次境外頒授「友誼勳章」

東京熱爆！119人中暑送醫「3人重症」　今恐逼近40度

他爬山滿身汗！一次灌整瓶冰飲「頭痛炸裂」　夏天3食材涼補

晶片戰遙遙無期　台積電上游老手：還要再打數十年

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

生活熱門新聞

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

蹭冷氣！神人「推爆1地方」：比去星巴克還爽

快訊／國家警報響了！大雷雨轟6地　暴雨警戒區出爐

2私校最驚人！　「黃仁勳背板大學」逆襲招生爆滿

舌頭有齒痕恐是肺癌！醫師曝「3舌1耳」4跡象

30min籌500萬「全是2000元新鈔」！網驚：像拿500塊

冷心低壓長這樣！　對流更劇烈恐下到晚上

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

年輕人都在玩Threads　他揭「受歡迎2原因」

她搭捷運突發現「票卡多342元」

更多熱門

相關新聞

猛烈午後雷雨要來了！明後兩天雨最大　高溫飆37度

猛烈午後雷雨要來了！明後兩天雨最大　高溫飆37度

大氣不穩定加上水氣多，明天(7日)和下周一將是午後雷雨最劇烈時刻，雨區也會擴大，尤其中南部山區可能有局部短延時豪雨，白天大台北盆地、中南部近山區及河谷容易則有36、37度高溫機會。

快訊／國家警報再響！7縣市豪大雨特報　大雷雨灌2地　

快訊／國家警報再響！7縣市豪大雨特報　大雷雨灌2地　

明明熱爆「台灣人超愛吃火鍋」！原因秒懂了

明明熱爆「台灣人超愛吃火鍋」！原因秒懂了

快訊／雨彈升級「13縣市豪大雨特報」　大雷雨襲3地

快訊／雨彈升級「13縣市豪大雨特報」　大雷雨襲3地

快訊／雨下不停「大雷雨轟4縣市」　最新警戒區出爐

快訊／雨下不停「大雷雨轟4縣市」　最新警戒區出爐

關鍵字：

天氣雷雨山區台灣預報

讀者迴響

熱門新聞

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎

謝金燕動怒開轟合作品牌！

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

即／台中知名燒肉店大火！2男無生命跡象搶救中

飛官妻突幫情趣用品換電池！出基地直奔摩鐵

更多

最夯影音

更多

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面