東京熱爆！119人中暑送醫「3人重症」　今恐逼近40度

▲日本關東地區熱爆，東京都6日有119人因中暑送醫。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東海、關東部分地區氣溫7日將會逼近40度，達到災害級高溫。東京都6日就有119人中暑送醫。與此同時，東北地區受到鋒面影響，預計降下大雨，因此也需警戒土石流等災害。

根據tenki報導，從沖繩到九州、關東大範圍7日上午開始氣溫將不斷攀升。而達到「猛暑日」標準（最高氣溫超過35度）的地區也不在少數，靜岡、熊谷、前橋等地預計達38度，名古屋則可能來到37度。東海和關東內陸地區最高氣溫更預計逼近40度。截至5日為止，全國共有162個地點達到猛暑日標準，預計7日會超過200個。

沖繩、九州到關東的26個都縣發布中暑警戒警報。提醒民眾隨時補充水分，使用冷氣降溫，並採取其他防中暑措施。

▲關東部分地區7日將逼近40度高溫。（示意圖／路透）



根據《富士新聞網》報導，東京都6日有119人因中暑被緊急送醫，其中有3人為重症，年齡介於70至90多歲之間。東京消防廳也再度呼籲，應頻繁補充水分，以防中暑。

相較於關東地區的高溫，北陸、東北和北海道受到低氣壓和鋒面影響，天氣不穩定。北陸地區雖然上午會出現短暫晴天，但隨後天氣轉陰，晚上可能下雨。東北北部則有間歇性降雨，並伴隨打雷。

北海道大範圍降雨，西南部到中午以前局部地區可能有強降雨。鋒面8日將持續南下，停留在北陸和東北一帶，因此這些地區可能會迎來大雨，需防範土石流、低窪地區積水和河川暴漲。