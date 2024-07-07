「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天、周一「冷心低壓」逐漸接近並通過，增加午後對流強度，應注意局部大雷雨（雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹）的威脅。中央氣象署提醒，今天、周一午後中南部、北部山區有局部大雨發生機率，中南部山區並有局部短延時豪雨發生機率。

氣象署表示，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，東部、東南部、恆春半島有局部不定時短暫陣雨，清晨至上午中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。

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氣象署指出，午後天氣相當不穩定，雷陣雨範圍廣，西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部、北部山區有局部大雨發生機率，中南部山區應慎防局部短延時豪雨發生的可能。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天、周一「冷心低壓」逐漸接近並通過，因高空的氣溫降低，大氣上冷下暖，增加午後對流強度，應注意局部大雷雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。

吳德榮分析，周二至周五大氣持續不穩定，近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區，仍應注意局部大雷雨威脅；周六起太平洋高壓漸增強，但仍有午後對流，因受到抑制，故其強度略減弱、範圍縮小。