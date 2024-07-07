「狠殺7嬰兒」遭判15次終身監禁！　英護理師拒認罪：我是無辜的

▲英國護理師萊比（Lucy Letby）襲擊13名嬰兒造成7嬰死亡，遭判15項終身監禁。（圖／翻攝自reddit）

記者張方瑀／綜合報導

英國護理師萊比（Lucy Letby）在醫院襲擊13名嬰兒，包含將空氣注入嬰兒血管、餵食胰島素等，造成其中7人死亡，最終她被依多起謀殺和謀殺未遂罪起訴。在最近一次庭審中，陪審團宣判她第15個終身監禁，但罕見出庭的萊比卻毫無悔意，向法官大喊她是無辜的。

根據BBC報導，現年34歲的萊比2015年至2016年間，在英國切斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital）新生兒病房殺害7名嬰兒，並試圖謀殺另外至少10名嬰兒，手段包含將空氣注入嬰兒血管、餵食胰島素等，還曾親筆寫下殺人自白。

▲殺害7名嬰兒的英國護理師萊比（Lucy Letby）。（圖／路透）



萊比被捕後，曾一度獲保釋。然而，在二度被捕後，檢方對她提出8項謀殺罪和10項企圖謀殺罪等22項罪名；萊比全盤否認，並堅稱是醫院未配給足夠的人員和設備，才導致嬰兒非正常死亡。

經過長達10個月的審訊，2023年8月英國法院判決出爐，萊比被依謀殺重罪判處終身監禁、不得假釋。在2日進行的再審中，萊比因涉嫌謀殺嬰兒K被陪審團宣判第15個終身監禁。

法院指出，萊比涉嫌以移除呼吸管的方式，對當時住在加護病房、出生僅90分鐘的嬰兒K下手。萊比親眼看著嬰兒K的血氧濃度不斷下降，直到另一名醫師經過發現後，進行緊急處置，但嬰兒K最終仍在3天後不治死亡。

該名醫生後來也作證表示，他未看到有任何證據表明，萊比曾做出任何行動幫助嬰兒K。

本次罕見出庭應訊的萊比，沒有表示任何悔意，堅稱自己沒有犯下任何罪行，離開前還向法官大喊她是無辜的。今年4月，萊比的律師對她先前的定罪提出上訴，但沒有成功。

警方表示，他們正在調查萊比工作或培訓過的醫院新生兒病房曾收治的4000名嬰兒，且正調查切斯特伯爵夫人醫院是否應該面臨刑事指控。