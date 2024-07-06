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英「新首相」施凱爾就職演說攜愛妻　誓言以行動重建民眾信任

▲▼英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）成為新任英國首相。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾與妻子維多莉亞攜手，5日抵達唐寧街發表就職演說。（圖／路透）

文／中央社

領導工黨在4日國會大選取得壓倒性勝利的黨魁施凱爾今天就任首相。他在唐寧街10號首相官邸外發表就職演說指出，政府只能以「行動」、而非言詞挽回民眾信任。

他強調，政治可以是良善的力量，「我們將證明這一點」。他重申，他將永遠「將國家擺第一，政黨擺第二」。

英國國會下議院改選650席，工黨斬獲超過400席，為保守黨長達14年的執政畫下句點。施凱爾（Keir Starmer）按慣例前往白金漢宮晉見國王查爾斯三世（King Charles III），隨後於唐寧街發表就任演說。
他是英國自2022年以來第4位首相。

施凱爾首先感謝卸任首相蘇納克（Rishi Sunak）對國家的奉獻和勤奮工作，並提到身為英國史上第一位亞裔首相，蘇納克為達成這項成就所需加倍付出的努力，「不應被任何人低估」。

這番話可被詮釋為回應偏極右民粹政黨「英國改革黨」（Reform UK）部分支持者近日對蘇納克的種族歧視攻擊，以及該黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）稱蘇納克「不懂我們的文化」。

施凱爾指出，英國已果斷選擇「改變」，並選擇「讓政治回歸服務公眾」。他提到，當人們的犧牲以及他們從政治人物得到的服務落差「這麼大」，這就讓國民「心累」，對更美好未來的期望也逐漸幻滅。

他說，這樣的群體創傷以及隨之而來的缺乏信任感，只能靠「行動」、而非言語療癒，「我們今天就可以開始」。

他提到，執政者首先必須意識到服務公眾是項「特權」，而政府「必須以同等尊重對待國內每一個人」。

▲▼英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）29日出席競選活動，在工黨民調大幅領先保守黨的氣勢下，他有望在7月大選中成為下任英國首相。（圖／路透）

▲英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）5日就任首相。（圖／路透）

施凱爾說：「無論你是否投票支持工黨，我都可以直接告訴你，我的政府會服務你。」他提到，這事實上尤其適用未投工黨的選民。

保守黨過去14年執政後期令民眾對政治人物的不信任感、以及相對剝奪感加深。施凱爾今天說，有數以百萬計英國民眾的生活越來越不安全穩定，但政治人物長期對這樣的現象視而不見，只要「攝影機沒在拍」，就可以無視民眾生活實況。他強調：「這次不會這樣了。」

不過，施凱爾提到，儘管相關工作即刻啟動，改變一個國家不是「按下開關」這麼簡單，需要時間，特別是當世界較以往變幻無常。

他說，他將「一磚一瓦」、穩健有耐心地重建國家，建設讓不分階層的民眾都能享有人生機會的基礎設施，讓更多人相信下一代將生活在更好的英國。

妻子維多莉亞（Victoria Starmer）今天陪同施凱爾發表演說，兩人的座車一接近柵門，即引發提早在唐寧街列隊等候的選戰夥伴歡呼。這些支持者手持組成英國的英格蘭、威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭旗幟，象徵全國各地對施凱爾的支持，並呼應他的「國家復興」、以及團結一致面對不安全世界的號召。

施凱爾在極左派前任黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）將工黨在英國的支持度帶往低點後，於2020年接任黨魁，並鐵腕改造工黨、致力排除黨內極端勢力，終在此次大選贏得他形容為「歷史性」的勝利。

不過，儘管唐寧街氣氛熱烈，多名專家指出，工黨此次勝利缺乏厚實基礎。有英國「民調大師」之稱的政治學者柯蒂斯（John Curtice）分析，工黨全國得票率估計僅約34%，是歷來贏得執政權的英國國會多數黨最低得票率。

此外，儘管選前多項民調顯示工黨的民意支持度穩定領先保守黨約20個百分點，得票率顯示，工黨僅領先保守黨約10個百分點。

此次大選投票率也偏低，僅約6成。施凱爾還得面對小黨崛起的挑戰。此次保守黨和工黨兩大黨得票率低於6成。

 
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