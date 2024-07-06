英國新首相公布25人內閣名單　包括11名女性歷來最多

▲英國首相施凱爾。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國工黨5日取得選舉壓倒性勝利之後，新任首相施凱爾（Keir Starmer）公布新內閣成員25人名單，其中11人是女性，創下歷年來最高。

BBC、衛報報導，施凱爾成為2010年以來的首位工黨首相，也是英國2022年以來的第4位首相。

依據施凱爾任命的內閣名單，財政大臣是里夫斯（Rachel Reeves），成為英國首位女性財政大臣，副首相也是女性，由安吉拉雷納（Angela Rayner）出任，內政大臣則是伊薇特庫珀（Yvette Cooper），外交大臣則由大衛拉米（David Lammy）接任。

▲財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）。（圖／路透）

▲副首相安吉拉雷納。（圖／路透）

▲內政大臣伊薇特庫珀。（圖／路透）

施凱爾5日當上首相發表首場演說時提到，改革工作即刻開始，誓言以行動重建民眾信任，重申永遠會把國家置於優先位置，政黨擺在第二。他的新內閣將於當地6日上午舉行首次會議，屆時將討論所謂的第一步行動，包括經濟穩定、解決非法移民問題、削減國民保健署（NHS）等候名單等。

▼外交大臣大衛拉米（David Lammy） 。（圖／路透）