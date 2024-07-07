鄭文燦涉貪震驚政壇！　日本媒體大幅報導：重擊賴清德政府

▲鄭文燦涉貪交保震驚台灣政壇，同樣掀起日媒高度關注。（圖／翻攝《日本放送協會（NHK）》）

記者邱晟軒／綜合報導

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦昨（6）日因涉嫌違反《貪汙治罪條例》遭桃園地檢署聲押，最終法院裁定以新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。此消息一出，震驚台灣政壇，並引發日本媒體高度關注。

針對鄭文燦疑涉貪交保一事，《日本經濟新聞》以〈台灣執政黨領袖涉嫌收賄，打擊賴清德政府〉為題進行報導，提及「台灣當局的海峽交流基金會（海基會）董事長鄭文燦因涉嫌貪污正在接受調查，強調鄭文燦涉貪案對賴清德政府造成打擊。

▲鄭文燦涉貪案引發日本媒體關注。（圖／翻攝《產經新聞》、《日本經濟新聞》）

此外，《產經新聞》以〈台灣前副首相（前行政院長）涉嫌貪污遭逮捕，或對賴政權有影響〉，報導引述桃園地方檢察署6日聲明稿，前行政院副院長兼台灣與中國協商機構「海峽交流基金會」董事長鄭文燦，因涉嫌貪污等指控被逮捕。後續也提到，因鄭文燦6月初才就任海基會董事長，可能會對賴清德的對中政策帶來混亂。

另外，《日本放送協會（NHK）》也以〈曾任台灣行政院副院長、執政黨民進黨的重要人士涉嫌收賄被調查〉為標題進行報導，並強調「在立法院占多數的在野黨指控民進黨貪腐，正在推動要求修法擴大立法院調查權，本次事件後應會加強施壓賴清德政府。」

▲鄭文燦6日500萬元交保後離開桃園地方法院。（圖／記者呂佳賢攝）

據了解，鄭文燦涉嫌的主要情節涉及華亞科學園區外約9.5公頃農地。該地地主組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃，重劃會成員透過與鄭文燦熟識的廖姓人士行賄近千萬元，而廖姓人士日前已遭收押。

桃園地檢署表示，檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦此案，5日傳喚鄭文燦到案說明，經過16小時偵訊後，認為鄭文燦涉嫌《貪污治罪條例》第5條第1項第3款，為本刑7年以上重罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡及串證之虞，因此向桃園地院聲請羈押禁見。

桃園地院6日開羈押庭，最終裁定鄭文燦以500萬元交保，限制住居、限制出境出海。桃園地院透過新聞稿說明，鄭文燦於2017年9月收受500萬元，2018年8月交還廖姓人士；法官認為，無法證明該筆為犯罪所得，加上另4名涉案被告遭收押，故駁回檢方聲押鄭文燦，裁定500萬元交保。