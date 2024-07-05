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桃園統領廣場與莫凡彼聯手做公益　邀勵馨孩童體驗披薩製作

▲桃園統領廣場「小小披薩主廚體驗營」

▲莫凡彼店長用心教導勵馨孩童做披薩。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園統領廣場為深耕地方、善盡社會關懷責任，與翁黃琴社會福利基金會以及館內廠商，5日舉辦「盛夏好馨情、愛在統領莫凡彼」公益活動，邀請「勵馨基金會」小朋友前來參與莫凡彼溫馨餐會與「小小披薩主廚體驗營」活動，豐富滿足小朋友在暑期能有美好趣味的回憶。

桃園統領廣場表示，本次活動與館內品牌莫凡彼（百富通公司）共同合辦，精心規劃活動內容，不單只有公益關懷還結合兒童職業探索，讓小朋友從中學習到實作體驗、激發學習動機，進而探索未來的志向與興趣。

▲桃園統領廣場「小小披薩主廚體驗營」

▲謝謝一起做公益。莫凡彼總經理-方立寰(右三)、統領廣場店長-郭玫君(右四)、勵馨基金會-社工人員。（圖／統領廣場提供）

參與活動的小朋友及家長共32名，活動主要傳達4大主軸，「衛生、體驗、傳遞、分享」，莫凡彼店長細心的講解及教導，潛移默化增加了小朋友的職業認知，過程中了解職人的辛苦。

參與活動的小朋友於分享心得說「第一次做披薩很特別，與媽媽一起完成很開心」、「我要把披薩送給我的家人，與他們分享我的成果」，而在製作披薩的過程中，看到小朋友認真的眼神以及家長耐心的從旁協助，此畫面真的非常有愛，讓工作人員看了很感動。

勵馨基金會由一群基督徒成立，目前在全國15個縣市有50餘個服務據點，秉持著基督愛與公義的精神，預防及消弭性別暴力的傷害，並接住多名兒童及青少年，透過服務與倡議同行，共創性別友善之社會，而為了本次活動統領廣場與莫凡彼非常用心規劃其內容，了解披薩的來源、食安的重要性、體驗職人特色，讓小朋友感受到整場活動其中的用心。

參與公益活動的廠商莫凡彼餐廳(Movenpick Cafe)於台灣創立至今已有20年，全台有22間分店，品牌精神為嚴格揀選優質食材，提供溫暖、親切的服務為宗旨，讓顧客在用餐時，感受到家的溫馨和舒適。莫凡彼亦積極參與公益活動，期許這份溫暖傳遞給需要幫助的人們，回饋社會。

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關鍵字：

公益活動莫凡彼勵馨基金會桃園統領廣場小朋友

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