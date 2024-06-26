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全台第一個性創傷心理諮商！蒲公英30周年獻「本土版陰道故事」

▲▼勵馨基金會「蒲公英諮商輔導中心」30周年，是全國第一個專為性侵害倖存者提供深度心理諮商的機構。（圖／勵馨基金會）

▲勵馨基金會「蒲公英諮商輔導中心」30周年，由劇團「光腳的愛麗絲」帶來「本土版陰道故事」《拾蒂》讀劇。（圖／勵馨基金會）

記者林育綾／台北報導

勵馨基金會「蒲公英諮商輔導中心」今（26）日舉行30周年記者會，作為全國第一個專為性侵害倖存者提供深度心理諮商的機構，持續喚起各界對性暴力的關注，特別以讀劇方式獻上「本土版陰道故事」《拾蒂》。透過數據得知，超過半數性侵受害者為未成年，且近8成的未成年受害個案，到成年後才開始尋求諮商協助。

▲▼勵馨基金會「蒲公英諮商輔導中心」30周年，是全國第一個專為性侵害倖存者提供深度心理諮商的機構。（圖／勵馨基金會）

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▲勵馨基金會「蒲公英諮商輔導中心」30周年，是全國第一個專為性侵害倖存者提供深度心理諮商的機構。（圖／勵馨基金會）

勵馨基金會早期以「安置家園」的形式，提供被人口販運及家內性侵的少女替代性照顧，在協助少女的過程中發現，她們很需要心理諮商及輔導，因為通常遇到性侵害的孩子，會因為事情的揭露、家中為維持和諧、被要求噤聲等原因，引發很多不適應的情形。因此開始有心理諮商師進入家園，幫助建立對新環境的安全感，慢慢安定下來，同時協助安置機構的社工了解及照顧不同反應的孩子。

勵馨基金會執行長王玥好回想，當初成立「蒲公英諮商輔導中心」的起心動念，「當年有一位剛來到安置家園的少女，在畫畫時畫了一顆紅色的心，可是在下面仍然有著一塊黑色的陰影。這幅畫讓我很深刻的感受到，我們只是提供支持性的照顧是不夠的，她們的創傷是需要被處理的。」

因此開始積極推動蒲公英的成立，至今累計的服務案量達2598人，共服務106,305人次。從2018至2023年新進求助個案中，看見受性侵害年齡超過半數為未成年，且近8成的未成年受性侵害個案，在成年後才開始尋求諮商協助。

勵馨近年來積極推動「未成年性侵受害 追訴期成年起算」；另外，從近3年接受諮商及諮詢的服務類別來看，均以性侵害為主要，多重創傷次之，家庭暴力再次之。不過值得注意的是，從2023年起數位性別暴力諮商、諮詢數字不斷攀升，儼然成為現代的新興議題。

▲▼勵馨基金會「蒲公英諮商輔導中心」30周年，是全國第一個專為性侵害倖存者提供深度心理諮商的機構。（圖／勵馨基金會）

▲「光腳的愛麗絲」以讀劇的方式，呈現真實發生過的生命故事。（圖／勵馨基金會）

記者會上由勵馨培植的「光腳的愛麗絲」劇團，特別獻上「本土版陰道故事」《拾蒂》躲貓貓，團員以讀劇的方式，呈現真實發生過的生命故事，贏得台下來賓一片掌聲。除此之外，蒲公英服務個案賴雷娜，也在先生的陪同下，揹著剛出生的孩子到場分享自己如何走出陰霾，讓生活重回正軌。

她提到，由於國中時遭受性侵，過去的受暴經驗一度產生睡眠障礙、重度憂鬱症、邊緣性人格。接受蒲公英心理諮商3年9個月期間，就像是一趟探索未知與整合的旅程，在安全與被接納的環境裡，和諮商師討論遇到的挑戰和困境，找到更多可能的因應及解決方法。

蒲公英憑藉多年性創諮商輔導經驗，2017年參與衛福部提出「性創復原計畫」，衛福部副司長郭彩榕特別出席記者會提到，「在蒲公英30多年的努力下，民眾的觀念改變了，進而影響到政策的改變，感謝因為有你們的傾聽、理解與陪伴，陪伴著許多性創傷被害人，在復原的路上不感到孤單。」

立法委員范雲表示，看了蒲公英服務個案的故事很有感觸，因此要先對勵馨蒲公英所有工作人員致意，「勵馨是台灣社會第一個意識到童年性創傷，有指標性的意義。助人工作者走的是一條很長、很辛苦的路，肩負著被害人的傷痛，自己卻不能垮掉。蒲公英在這條路上，穩穩地走了30年。辛苦了！有你們真好！」

全國聯合會理事長黃雅羚表示，「沒有蒲公英，台灣的性創服務就不會展開。」但基次對服務對象隱私和保護，沒辦法曝光他們的服務成效，所以沒有掌聲和鎂光燈。受害者受傷的心要修復，需要時間，所以他們沒辦法用效率催促個案。不過勵馨蒲公英憑著要陪伴受害者內在心理創傷的信念，默默走了30年。

回首一路以來，從對性創傷無法啟齒的隱諱年代走到今天，除了直接服務的深度、廣度、量能增加，勵馨也在不斷參與及倡議推動下，讓不合時宜的政策持續修法、立法，社會氛圍也有了改變，越來越多受害者願意站出來，越來越多民眾願意加入聲援的行列。

從一開始的性侵害犯罪防治法的立法，性平三法的立法，到現在的跟騷法、性平三法修法，蒲公英當年撤下的種子，終於在30年之際，讓大家看見遍地開花的美景。

然而性創傷的修復之路還很長，勵馨台北分事務所主任陳玉楨說，「蒲公英的下一個10年，將更多的倡導家庭與社區的友善支持、加速推動相關的體制及政策倡議、整理過去30年實務經驗，建構在地性創傷療癒地圖，訓練培育更多性創傷服務的專業工作者。」期望在各方資源的挹注下，「蒲公英諮商輔導中心」持續陪伴每位性創傷受害者，走過漫長的復元路。

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