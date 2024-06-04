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小朋友雙手紅癢「流膿發炎」！醫問診完推測：恐是流行玩具害的

▲桃園市張姓男子今年2月間到桃園市某醫院急診室就醫，卻與醫護人員起爭執，涉嫌摔破其工作檯水壺，還掐住護理師頸部造成傷害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名國小學童近日雙手紅癢就醫，醫師詳細詢問生活習慣後，推測是「史萊姆」玩具害的。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

小朋友在學校有自己的社交圈，有時候流行各種玩具，讓大人摸不著頭腦。一名國小學童先前因為雙手紅癢、指甲流膿發炎而就醫，小兒科醫師張華倫聽完生活習慣後，研判可能是流行玩具「史萊姆」害的。

張華倫近日在節目《醫師好辣》分享，這名孩童近日被媽媽帶來看診，主要症狀是雙手通紅、皮膚發癢，且指甲的甲溝還有流膿、脫皮的症狀。

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張華倫不曉得為何會如此，於是就生活上的習慣一一釐清，包含近期是否有換洗手乳、有沒有咬指甲的習慣，或是到戶外遊玩，不過都得到否定的答案。

▲▼男孩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲張華倫表示，由於史萊姆玩具的成分複雜，雖然標榜無毒，但還是可能會導致接觸性皮膚炎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

張華倫聽完以後，感到更加困惑，討論可能致病的原因時，孩童突然開始掏包包，並且拿出一塊近期流行的「史萊姆」玩具，在診間內開始把玩。

張華倫一看，立即向孩童的媽媽告知，孩子的症狀是「接觸性皮膚炎」，且可能跟這款「史萊姆」玩具有關係。

張華倫補充，雖然「史萊姆」主要的成分是膠水，不過裡面還有許多香料、香精、亮粉及色素等成分，雖然現在沒有添加硼砂，廠商會標榜「無毒」，但複雜的成分還是可能導致接觸性皮膚炎等問題。

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