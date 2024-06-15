初選悄開打？　綠委賴瑞隆表態「朝選高市長方向努力」

▲民進黨立委賴瑞隆（右二）。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

2026高雄市長初選悄悄開打？在民進黨立委林岱樺日前洩口風，表態有意爭取高雄市長提名之後，民進黨立委賴瑞隆今（15日）出席在高雄市立社教館舉辦「優秀學生獎學金頒獎典禮」時，回顧他在立委任內爭取新台幣3千多億元經費，他說，高雄的進步、發展是高雄人的共同責任，「當然也是我的責任」，期盼有機會得到更多人的支持，會朝爭取市長提名方向努力。

賴瑞隆表示，他來自勞工家庭，深知教育及鼓勵對孩子的重要性。從學習到工作到選舉，感謝許多貴人的幫忙，更感謝高雄鄉親的3次選舉大力支持，連續兩屆獲得高雄最高票，這次也將每票30元選舉補助款共360萬元，全數捐出作為學生獎助學金、暑假課後輔導班、公益捐血活動、清寒物資發放及弱勢家庭協助等使用，期盼給孩子們更多支持及鼓勵。

賴瑞隆表示，這次共有42所414位學子獲頒優秀學生獎狀及獎學金，期盼鼓勵孩子們認真努力學習，多元發展自己潛能，行行出狀元，成就更美好的人生。

此外，賴瑞隆也結合民間舉辦多場公益捐血活動、清寒物資發放，今年七月也預計在鳳林國小、漢民國小舉辦暑期夏令營教學活動，透過學校的共同合作，讓孩子們利用暑假加強多元學習，避免缺乏照顧流連在外，期盼給孩子們更豐富的暑假生活及更正向未來發展。

賴瑞隆強調，孩子是我們的未來，值得國家更多的投資，這幾年也全力爭取中央支持，改善重視孩子們學習成長的校園環境設施。去年，再次成功爭取18校159間老舊廁所翻新、8校通學步道整建、4校籃球場整建、2校老舊校舍整建等超過7億元經費。未來也期盼中央地方共同合作，持續提升校園學習環境，給孩子們更好的學習成長環境。