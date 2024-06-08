高雄港務警察總隊慶祝警察節　表揚績優同仁還公益捐血

▲▼高雄港務警察總隊於7日舉辦警察節慶祝活動，除了表揚績優同仁並結合公益捐血。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄港務警察總隊於7日舉辦113年警察節慶祝大會，並頒獎表揚績優同仁。總隊長洪頂力表示，感謝同仁長期為維護治安付出的辛勞，也期許同仁持續做好警察工作，讓民眾安居樂業、社會安定。

會中邀請臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司總經理王錦榮、中華民國警察之友總會高雄港警察之友會主任委員謝龍隱及各界人士參加共襄盛舉。王總經理、謝主任委員及與會貴賓對於今年模範警察及績優楷模等同仁頒獎，並嘉許他們在各自的工作崗位上努力付出而獲得肯定。

此外，高雄港務警察總隊亦結合臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司、中華民國警察之友總會高雄港警察之友會、中華民國海巡之友總會南部分會、海巡署南部分署第五岸巡隊、內政部消防署港務消防大隊及益松食品企業有限公司等單位共同舉辦公益捐血活動，希望透過捐血救人之義舉，讓象徵正義和保護人民的警察節別具意義。經統計有117人參加捐血活動，共捐得162袋（40500c.c.）的血量。

捐血活動現場亦配合實施反詐騙犯罪預防、廉政宣導，結合捐血公益活動，將犯罪預防、廉政觀念傳達給民眾，提升民眾防範詐騙自我保護的能力。