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表揚53模範公務人員、績優人員　侯友宜期勉共創嶄新未來

▲新北表揚53模範公務人員、績優人員。（圖／新北市人事處提供）

▲新北市消防局特搜大隊領犬員羅浩芳帶領搜救犬Amei，一出場就吸引眾人目光。（圖／新北市人事處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，4日上午在市府3樓多功能集會堂舉行，市長侯友宜親自表揚23名模範公務人員及30名績優人員，感謝他們無私奉獻為民服務，並邀請家屬合照，一同分享得獎者的榮耀。

「得獎同仁皆經過市府嚴格評選，從將近2萬5千位公務人員脫穎而出，實屬不易」，侯友宜表示，有許多獲獎同仁都是熟悉的面孔，如新北稅捐處張世玢處長服務年資44年、貢寮區衛生所林中一醫師在貢寮服務19年，猶如當地長者的健康守護者，令人備感安心。侯友宜也以自己為例，從基層公務員做起，至今將近44個年頭，透過專業一步一腳印，見證新北的成長蛻變，也期勉同仁堅守崗位共創美好新北，創造屬於自己的人生價值。

▲新北表揚53模範公務人員、績優人員。（圖／新北市人事處提供）

▲新北市政府模範公務人員暨績優人員頒獎典禮。

人事處表示，獲選模範公務人員的文化局林詩穎科長主辦2023台灣設計展，以「○起來」為主軸，吸引658萬人參與，並於新北市板橋府中廣場舉辦「Just FUN新北」街頭文化節，為府中雙城帶來年輕活力；交通局蔡柏坤科長帶領團隊排除萬難克服工程困境，完成12案全智慧停車場，為全國最多，並推動「公、民合作」創建新北智慧充電雲，提升新北市與產業合作形象，成功擴大經濟效益。

此外，績優人員涵蓋包括文化、觀光旅遊、交通、法制、地政、工程建設、水利及社會等多個領域，顯示市府重視各領域發展。經濟發展局許翌安股長辦理新店寶高智慧產業園區招商，成功吸引產業菁英企業進駐，並致力推動新北智慧城市發展，舉辦北臺產業論壇、2023新北電競特展等活動；觀光旅遊局林怡秀股長以「2023碧潭水舞」及「2023碧潭地景活動」，成功帶動地方經濟成長，另導入民間經營方式推行深澳鐵道自行車、打造三貂嶺生態友善隧道維運管理，積極發展新北觀光產業。

▲新北表揚53模範公務人員、績優人員。（圖／新北市人事處提供）

▲侯友宜與得獎者及其同仁、寶眷們合影，共享人生榮譽時刻。

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