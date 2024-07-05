「堅偉大戰」罵沒人緣、引黑道入黨　檢察官不起訴理由曝

▲王世堅（左）與何志偉（右）去年在立委初選廝殺。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

去年民進黨立委初選爆發「堅偉大戰」，當時爭取連任的總統府副秘書長何志偉與立委王世堅激烈攻防，與王同為英系的立委莊瑞雄公開批評何「沒人緣」、「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」等語挨告，不過，台北地檢署今（5日）以「所述事項均屬選民所欲深入瞭解之事項，且有相當之事實根據」為由，給予不起訴處分。

「堅偉大戰」發生期間，何志偉與王世堅陣營激烈攻防，最終演變為法律戰，何志偉認為王世堅和莊瑞雄公開辱罵他，侵害名譽權，向2人提告求償各新台幣3百萬元，但士林地方法院上月判決何志偉敗訴。

至於刑事部分，何志偉認為王世堅與莊瑞雄發言涉公然侮辱、加重誹謗、意圖使人不當選等罪嫌，依法提起告訴，但台北地檢署最終仍給予不起訴處分。

根據不起訴處分書內容，檢方認為，王世堅與何志偉既參與民進黨立委選舉初選，其品德、誠信、素行、操守、家族與黑道、財團及堅定捍衛國家之立場等議題，均為選民透過選舉機制而得以檢驗之程序，與公共利益有密切關聯。

檢方指出，莊瑞雄批評何志偉「很假」、「沒人緣」、「家族引進黑道」等言論雖令告訴人（何志偉）感到不快，惟所述事項均屬選民所欲深入瞭解之事項，且有相當之事實根據為基礎，並非出於惡意虛捏或無中生有，應認屬於適當評論之範圍，自難認有何侮辱及誹謗告訴人之犯行。

此外，針對王世堅在選舉過程中，曾經在受訪時以「信賴不信邪」等語暗諷何志偉，檢方認為，「信賴不信邪」只是一般通稱所使用的語詞，王世堅沒有具體指明指述的對象，故自難認有何公然侮辱告訴人之犯行。