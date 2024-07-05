　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼以直飛歐美航班為長遠目標　李柏毅：小港機場應引進中型機型

▲▼民進黨立委李柏毅質詢。（圖／李柏毅辦公室提供）

▲民進黨立委李柏毅質詢。（圖／李柏毅辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰5日再赴立法院施政報告。民進黨立委李柏毅質詢時表示，現高科技產業陸續進駐南部、演唱會經濟帶動高雄觀光，為進一步提供南部民眾與國外商務旅客便捷服務，高雄小港機場應優先引進中型機型，並以高雄直飛歐美航班作為長遠目標。

李柏毅指出，自己在5月15日前往視察小港機場，雖說現有880億元的航廈改建案進行中，但更重要的是，過去原先有A330、波音747等可以乘載較多人的雙走道飛機，然而在疫情後卻僅剩下單走道飛機；若以華航公司直飛東京載客率作比較，高雄的96.4%遠遠高於桃園的84.2%，但小港機場使用的卻都是A321機型，後者則是A350的雙走道大飛機。

李柏毅認為，隨著國際高科技大廠與商務旅客陸續進駐高雄，又如年底火星人即將來台舉辦演唱會，可預期會有大量外國旅客來訪，大家卻得在桃園降落、搭乘高鐵，才能抵達高雄。既然政府接下來要大量投資小港機場，高雄不能沒有直飛歐美的班機，現階段應優先引進中型機型如波音747，提供南部民眾與國外旅客更便捷的服務。

李柏毅指出，3月6日自己在交通委員會質詢時，得知雖然華航董事長正在購入A350等大型飛機要等到2025年後才會考慮進駐小港，波音787機型則是要等到2026、2027年到位後再做整體思考。李柏毅認為整體時程太慢、高雄將錯過許多發展機會，行政院必須審慎評估小港機場班次問題，或先要求國航優先調度A350與波音747等大型飛機，先來服務南部超過三個小時以上的旅途。

卓榮泰回應，行政院相當重視小港機場擴建計畫，未來也會全力予以支持，針對質詢提到的大南方計畫，可預期未來科技產業與人口將會有相當成長，需要有前瞻性的規劃提前做部屬，自己會再來和交通部、華航及航空公司協調，在飛機輛數與型號充分的情況下，進一步充實小港機場聯外系統需求。

ET快訊
快訊／金秀賢現身2分半「暴衝狂收信」　原地轉圈繞場粉絲瘋掉
AV天后「拍片不敢讓父母知」遭炎上
快訊／放人了！「港福洋266號」船長獲釋　日方護航漁船返回
LIVE／金秀賢現身桃機！
狂掃好市多利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲
廁所感應沒有水！高雄男大鬧迴轉壽司　失控咆哮畫面曝
快訊／英相蘇納克宣布請辭！「向全國道歉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盼以直飛歐美航班為長遠目標　李柏毅：小港機場應引進中型機型

蕭美琴約蔡英文逛寵物展遭拒　PO影片釣出蔡：沒說有貓可以抱！

批綠營當家鬧事「掩蓋施政無能」　洪孟楷：少數政府請尊重民意

馬英九籲：民進黨兩岸議題別玩火！　賴清德請把人民福祉放優先

36所中小學師生接力駕帆船環台一圈　賴清德：用海洋豐富生活

高市府人事異動！新任社會局長出爐　中高階文官調整名單曝

雲林前後任議長都捲「綠能弊案」　王定宇轟：每次都是藍營雲林幫

盧秀燕出戰2028總統大位？　藍委：主客觀條件都是她

綠禮讓釋憲訴訟代理人名額　吳思瑤：無法接受臨時報告事項強行表決

開鍘！民眾黨開除黨員吳靜怡　中央委員張凱鈞停權2個月

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

郁方憶「沒錢讀書」哽咽..2兒留學花千萬！　請賈永婕女兒當陪玩姐姐「時薪600」

盼以直飛歐美航班為長遠目標　李柏毅：小港機場應引進中型機型

蕭美琴約蔡英文逛寵物展遭拒　PO影片釣出蔡：沒說有貓可以抱！

批綠營當家鬧事「掩蓋施政無能」　洪孟楷：少數政府請尊重民意

馬英九籲：民進黨兩岸議題別玩火！　賴清德請把人民福祉放優先

36所中小學師生接力駕帆船環台一圈　賴清德：用海洋豐富生活

高市府人事異動！新任社會局長出爐　中高階文官調整名單曝

雲林前後任議長都捲「綠能弊案」　王定宇轟：每次都是藍營雲林幫

盧秀燕出戰2028總統大位？　藍委：主客觀條件都是她

綠禮讓釋憲訴訟代理人名額　吳思瑤：無法接受臨時報告事項強行表決

開鍘！民眾黨開除黨員吳靜怡　中央委員張凱鈞停權2個月

艾士特輪休到二軍　克迪頂替兄弟先發輪值

看著同胎妹妹被領養！奶汪留收容所「眼神悲傷」　10天傳出好消息

愛愛「絕頂1姿勢」太激烈！人妻打噴嚏也爆痛：不敢講真相

以為解暑！「4類食物」吃了更上火　冰品上榜

直擊／金秀賢現身2分半「暴衝狂收信」　原地轉圈繞場800粉絲瘋掉

ONF台灣場取消！超扯原因曝光　主辦私曝成員隱私「賣原味T-Shirt」

忠貞市場法國麵包食物中毒...逾500人受害　賠償224萬負責人判8月

「要不要看《破浪男女》？」變約砲用語　劉主平角色祕密呼之欲出

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

竹市小小稅務員體驗營登場　與孩子們探索租稅大小事

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

政治熱門新聞

快訊／正國會開鍘！　陳亭妃、何文海、陳怡君被除名

開鍘！民眾黨開除黨員吳靜怡　中央委員張凱鈞停權2個月

快訊／數量再增加！36共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻51浬

轉型正義撕裂族群？　周玉蔻轟李遠：無知！

快訊／堅持選中常委遭正國會除名　陳亭妃：堅信民意最大

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

中海警驅趕我漁民　廣播嗆：不要命了

軍備局證實陸軍營區使用華為路由器　將懲罰廠商

中海警探照燈干擾　澎湖漁船驚恐求救

快訊／國會改革釋憲案立院機關代表喬不攏　韓國瑜裁示交院會表決

挺陳亭妃遭正國會除名　陳怡君悲喊：我錯了嗎？

基隆漁船遭日本扣押調查　外交部發3點聲明：要求盡速釋放人船

民進黨團同意了！　立法院出席憲法訴訟人選藍推薦2人、白推薦1人

「離島建設條例」引中資惹議　徐巧芯爆：國軍行車記錄器也是「MIC」

更多熱門

相關新聞

批綠營當家鬧事「掩蓋施政無能」　洪孟楷：少數政府請尊重民意

批綠營當家鬧事「掩蓋施政無能」　洪孟楷：少數政府請尊重民意

總統賴清德上任後，從「國會改革爭議」到「選罷法修法」，朝野對立持續加深。對此，國民黨立委洪孟楷今（5日）表示，民進黨當家鬧事，只為掩蓋施政無能，高喊「沒有討論沒有民主」，很快就打臉自己的主張，從攻擊秘書長周萬來，到軟禁議事人員、鎖門吃炸雞，還對「土匪行為」洋洋得意。他強調，少數政府請尊重民意，否則國人無法接受。

馬英九籲：民進黨兩岸議題別玩火！　賴清德請把人民福祉放優先

馬英九籲：民進黨兩岸議題別玩火！　賴清德請把人民福祉放優先

陳亭妃遭正國會除名　陳茂松嘆一意孤行：只能祝她萬事如意

陳亭妃遭正國會除名　陳茂松嘆一意孤行：只能祝她萬事如意

挺陳亭妃遭正國會除名　陳怡君悲喊：我錯了嗎？

挺陳亭妃遭正國會除名　陳怡君悲喊：我錯了嗎？

快訊／堅持選中常委遭正國會除名　陳亭妃：堅信民意最大

快訊／堅持選中常委遭正國會除名　陳亭妃：堅信民意最大

關鍵字：

民進黨國民黨立法院

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

小炳消失兩年現身在戒毒村崩潰大哭

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面