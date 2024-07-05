盼以直飛歐美航班為長遠目標　李柏毅：小港機場應引進中型機型

▲民進黨立委李柏毅質詢。（圖／李柏毅辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰5日再赴立法院施政報告。民進黨立委李柏毅質詢時表示，現高科技產業陸續進駐南部、演唱會經濟帶動高雄觀光，為進一步提供南部民眾與國外商務旅客便捷服務，高雄小港機場應優先引進中型機型，並以高雄直飛歐美航班作為長遠目標。

李柏毅指出，自己在5月15日前往視察小港機場，雖說現有880億元的航廈改建案進行中，但更重要的是，過去原先有A330、波音747等可以乘載較多人的雙走道飛機，然而在疫情後卻僅剩下單走道飛機；若以華航公司直飛東京載客率作比較，高雄的96.4%遠遠高於桃園的84.2%，但小港機場使用的卻都是A321機型，後者則是A350的雙走道大飛機。

李柏毅認為，隨著國際高科技大廠與商務旅客陸續進駐高雄，又如年底火星人即將來台舉辦演唱會，可預期會有大量外國旅客來訪，大家卻得在桃園降落、搭乘高鐵，才能抵達高雄。既然政府接下來要大量投資小港機場，高雄不能沒有直飛歐美的班機，現階段應優先引進中型機型如波音747，提供南部民眾與國外旅客更便捷的服務。

李柏毅指出，3月6日自己在交通委員會質詢時，得知雖然華航董事長正在購入A350等大型飛機要等到2025年後才會考慮進駐小港，波音787機型則是要等到2026、2027年到位後再做整體思考。李柏毅認為整體時程太慢、高雄將錯過許多發展機會，行政院必須審慎評估小港機場班次問題，或先要求國航優先調度A350與波音747等大型飛機，先來服務南部超過三個小時以上的旅途。

卓榮泰回應，行政院相當重視小港機場擴建計畫，未來也會全力予以支持，針對質詢提到的大南方計畫，可預期未來科技產業與人口將會有相當成長，需要有前瞻性的規劃提前做部屬，自己會再來和交通部、華航及航空公司協調，在飛機輛數與型號充分的情況下，進一步充實小港機場聯外系統需求。