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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九籲：民進黨兩岸議題別玩火！　賴清德請把人民福祉放優先

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前總統馬英九近日頻頻批評總統賴清德的「兩國論」。他今（5日）再度表示，「兩岸關係絕對不是兩國關係」，但賴清德卻一直反覆強調，互不隸屬的「新兩國論」。他呼籲，民進黨不要一再玩火，處理兩岸議題完全以「意識形態」出發，根本沒有解決問題的能力，只讓事態不斷升高。賴清德更要以人民為念，把個人意識形態與政治主張放一旁，把人民的安全與福祉放在最優先。

馬英九表示，第一次提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的人，是前總統「蔡英文」，就在2021年的國慶致詞。當時他就公開指出，這種說法「明顯違憲」。當時陸委會緊急出面解釋，稱蔡總統的說法其實就是「兩岸互不隸屬」，試圖淡化蔡總統的立場，讓風波沒有進一步擴大。

馬英九說，遺憾的是，繼任的總統賴清德，在今年520就職演說時，再度喊出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，且不顧外界質疑，一直在各種公開場合反覆強調。所以上行下效，不僅行政院長卓榮泰跟著公開講，連陸委會副主委都在廣播節目稱「兩岸就是兩國」，渾然忘了當初陸委會成立的目的和定位。

接著，馬英九強調，他要非常嚴肅地提醒，民進黨不要一再玩火，置中華民國憲法與臺灣安危於不顧。自從中共在1949年10月1日建政以來，海峽兩岸就處於「主權互不承認，治權互不否認」的特殊狀態。

馬英九提到，他在2008年當選總統後，處理這個議題一向高度審慎，絕不容許「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」或「兩岸實質上就是兩國」，這種嚴重傷害兩岸關係的言論出現。當時陸委會在推動各項工作時，也一定會再三避免這種語言與動作，並且對其他部會與社會大眾，作出善意提醒與警告。

馬英九認為，現在民進黨政府對這些兩岸敏感議題，毫無警覺與準備，一再扭曲與蔑視憲法，極度傷害憲法的崇高地位。從近來發生的事件來看，民進黨政府處理兩岸議題完全以「意識形態」出發，絲毫不顧臺灣人民安危，遇到危機不僅束手無策，還祭出旅遊警示嚇唬民眾，根本沒有解決問題的能力，只讓事態不斷升高。

馬英九指出，陸委會主委昨日出面滅火，強調「兩岸關係就是兩岸關係」。這是賴政府執政至今，第一次有大陸事務相關的部會首長，明確把兩岸關係從「兩國」拉回「兩岸」。這算是一個好的開始，但明顯不夠，解鈴還須繫鈴人。賴總統應該公開且明確宣布，兩岸關係不是兩國關係，並要求各部會同調，不要再讓兩岸關係出狀況。

最後，馬英九呼籲，兩岸關係現在危機四伏，民進黨政府必須小心謹慎，才能避免肇禍，連累國家與人民。尤其是擔任國家領導人的賴總統，他衷心勸告賴清德，要以臺灣人民為念，把個人的意識形態與政治主張放一旁，把臺灣民眾的安全與福祉放最優先。

▼前總統馬英九。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼馬習二會,馬英九,習近平,馬習二會清晰版。（圖／記者蔡儀潔攝）

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