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大陸 大陸焦點 特派現場

綠營稱對岸挑動東海、南海緊張？　國台辦：政治操弄無助解決問題

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2023.1.17） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者 任以芳／北京報導

澎湖籍漁船大進滿88號2日在金門外海作業，被大陸海警船強行登檢，最後押回福建圍頭港。民進黨團書記長莊瑞雄指出，大陸近日在東海和南海都挑起緊張，有系統進行升溫對抗。大陸國台辦今（5）日晚間重申，大陸海警正當執法，民進黨政治操作，無助於解決問題。

針對我國澎湖籍漁船「大進滿88號」事件，大陸國台辦發言人陳斌華晚間二度發出最新消息，首先重申，「大陸海警相關行動正當合法。」

提及莊瑞雄指出，大陸有意在東海、南海挑起緊張局勢，陳斌華則反擊，「民進黨一些人信口雌黃，進行政治操作，用心險惡，無助於問題的解決。」

先前3日當天，陳斌華也指出，大陸海警是正常執法，主要是維護相關海域漁業生產稅序、海洋漁業資源和生態環境。「有關部門將依法依規予以處置。」

澎湖漁船大進滿88號事件，外界也指向陸方可能針對賴政府？莊瑞雄表示，沒有辦法判斷個案企圖是什麼，但近日大陸方方面對日本（東海）及在南海都挑起緊張，看起來是有系統性的。

莊瑞雄表示，可以尊重大陸方面夏天休漁，要保護周邊海域以及海洋資源，但是金門跟大陸如此接近，過去也有漁民從事捕魚，但是不是要用這麼激烈的手段，造成兩岸緊張？同時呼籲陸方節制，也請我漁政部門跟對方協調，沒有必要政治對抗去殃及漁民。

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