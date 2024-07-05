批綠營當家鬧事「掩蓋施政無能」　洪孟楷：少數政府請尊重民意

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德上任後，從「國會改革爭議」到「選罷法修法」，朝野對立持續加深。對此，國民黨立委洪孟楷今（5日）表示，民進黨當家鬧事，只為掩蓋施政無能，高喊「沒有討論沒有民主」，很快就打臉自己的主張，從攻擊秘書長周萬來，到軟禁議事人員、鎖門吃炸雞，還對「土匪行為」洋洋得意。他強調，少數政府請尊重民意，否則國人無法接受。

洪孟楷於臉書表示，高喊「沒有討論沒有民主」的民進黨，很快就打臉自己的主張。昨天內政委員會排審《選罷法》修正案，民進黨直接示範不討論還要鬧事，放著三個委員會空轉，到內政委員會鬧事，搶議事錄、麥克風，軟禁議事人員，一再製造惡例，從5月17日攻擊秘書長周萬來，到現在軟禁議事人員、鎖門吃炸雞，對自己「土匪行為」洋洋得意，實在悲哀。

洪孟楷指出，民進黨不想討論《選罷法》修法，但兩年前還是民進黨委員自己提案的，不想討論還要汙衊修法是要「搶救謝國樑」，事實上，本次修法根本不適用基隆罷免案，說到底就是掩蓋執政無能，只想動員全台大罷免。

洪孟楷批評，罷免原意是選舉救濟，但卻被民進黨操作成「政治鬥爭」的籌碼，選輸不甘願、四年等不及，仇恨動員、製造對立，這就是民進黨的陽謀？

此外，洪孟楷提到，新政府上任一個多月狀況百出，澎湖漁船超過48小時，到現在總統有出來講話嗎？能源問題，過去一個月跳電不斷卻推給「小動物」，根本就是甩鍋不敢面對電網韌性有問題。而上禮拜大肆渲染對岸人士「盯梢」政論節目，查了一個禮拜也是無憑無據，真相說不清楚只會用影射來造謠。

最後，洪孟楷強調，執政黨當家鬧事掩蓋施政無能，少數政府請謙卑看待民意、尊重民意，否則國人無法接受。

▼國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）