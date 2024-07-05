不放棄百貨一條街！頂級超市轉陣地插旗義享　開幕和牛買1送1

▲頂級超市Mia C'bon義享店今日盛大開幕。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

位於高雄漢神巨蛋的頂級超市Mia C'bon雖撤出，但業者持續看好北高雄市場潛力，不放棄「百貨一條街」，轉移陣地至義享時尚廣場，占地近428坪大，為南部最大店點。今(5日)超市盛大開幕，前3天祭出價值1500元以上的499元限量福袋，以及頂級和牛、海產買一送一優惠，還可免費代客現煎牛排。

Mia C'bon在全台擁有23家門市，南部多為百貨櫃點，高雄目前有3家門市，分別在漢神百貨、夢時代以及義享時尚廣場。百貨、超市業者今日盛大舉行剪綵儀式，盼能在北高雄大順、博愛路的「百貨一條街」強強聯手，創造豐富的購物體驗。

Mia C'bon義享店格局方正，占地約428坪，是南部最大店點，入口即可看到座位區，賣場內各區域規劃有致，有生鮮區、DM主打促銷區、客製化現煎牛排區、日本進口伴手禮區、台灣名產區、咖啡吧台區、冷藏進口軟性飲料、酒水、起司專區、零食區、巧克力、糖果及玩具區等，搜羅全球超過82個國家，總計超過1萬2000種人氣商品。

▲來自雲林「長在樹上」的有機馬卡龍小西瓜。（圖／記者許宥孺攝）

▲夏雪芒果被稱為芒果界的LV。（圖／記者許宥孺攝）

受主婦矚目的是，蔬果專區精選台灣在地小農以及頂級進口水果，像是來自雲林「長在樹上」的有機馬卡龍小西瓜，以及可自組禮盒，搭配6種不同品種的芒果。業者也打造專屬烘焙區「Nakery」主打健康低糖麵包，食材簡單一目了然。

讓人眼睛為之一亮的則是義享特色專櫃，有來自各地的熟食，可在店內現買現吃，包括燻雞麻婆豆腐、三刀叉燒、手工披薩、冷滷、涼拌菜餚、烤物等。世界酒區則有各國超過2000種酒款，並提供現場試飲。

▲開幕期間限定和牛、海產買一送一。（圖／記者許宥孺攝）

業者也相當看好北高雄人的消費實力，喊出目標要成為和牛專賣店，讓和牛不再是遙不可及的精緻肉品。開幕期間推出限時快閃價，日本黑毛和牛肋眼牛排、澳洲板腱牛排、藍鑽蝦、蒲燒鰻鯛魚腹排買一送一，消費者可以購物後，由現場師傅免費代客現煎。此外，開幕首3日也推出限量499元福袋，有一蘭拉麵、台灣人氣伴手禮等。

漢神Mia C'bon原址則將引入日本平價超市LOPIA，目前台中、桃園、新北都有店點，預計今年10月秋祭開幕，預期也將會吸引不少人潮。

▲世界酒區有近2000種酒款。（圖／記者許宥孺攝）

▲不用飛到日本也能吃到超夯伴手禮NY。（圖／記者許宥孺攝）

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