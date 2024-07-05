駁二攤車侵入動線！害輕軌「撞陽傘」一度停駛　文化局說話了

▲駁二攤車遮陽傘侵入軌道，造成列車撞上一度停駛 。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄輕軌今(5日)中午12點43分發生交工事故，一輛列車當時行駛於駁二藝術特區，撞上市集攤車的遮陽傘，導致列車一度停駛5分鐘。對此，文化局已要求攤商務必與輕軌緣石保持1.5米以上距離，以確保列車行進安全。

事故發生在5日中午12點43分，一輛輕軌列車行經C13駁二蓬萊、C14哈瑪星站之間時，行駛途中與路旁店家的遮陽發生碰撞，司機員依流程立即停車並下車檢查狀況，後因列車無受損，乘客也沒有受傷，司機員宣布繼續行駛，並於12點48分恢復營運，事故造成列車延誤5分鐘。

▲疑因風大造成遮陽傘移位釀成擦撞。（圖／記者吳世龍攝）

高捷公司表示，初步了解為棚子搭設違規侵入列車動態包絡線。不過該飲料攤商則不承認違規，認為是今日風大，才造成棚子移位。

近日天氣高溫炎熱，今日高雄市有連續出現36度高溫機率事發，據氣象站資訊，事發當時氣溫高達33.4度，陣風5級。由於駁二藝術特區今日有週末市集，當時約有4個攤位沿輕軌軌道擺設，疑因風大，導致遮陽傘倒下。

▲攤販打開遮陽傘卻釀事故。（圖／記者吳世龍攝）

文化局對此表示，今日駁二蓬萊市集單位在進場場佈時，因陽傘擺放位置靠近輕軌路線，造成列車經過時輕微擦撞傘緣事件。為維護輕軌行經園區的安全問題，已要求相關市集攤位，撐開的傘緣務必與輕軌緣石保持1.5公尺以上的淨空距離，以確保輕軌行進安全無虞。