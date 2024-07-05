高雄像烤箱！菜市場「沒座位沒冷氣」　一堆人瘋擠吃免費熱仙草

▲天氣熱爆，高雄民眾擠爆菜市場仙草攤。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄燈塔測站昨(4日)中午一度測出40.8度，全台都要熱成夯番薯，不過在前鎮瑞興市場仙草攤卻塞爆了，民眾「大粒汗小粒汗」逛菜市場，不怕沒有座位、沒有冷氣，甘願排隊等一碗免費的熱仙草。

天氣這麼熱，照理說會追求消暑冰涼的口感，不過老闆表示，仙草是消暑聖品，加入奶精、鮮奶就是低熱量的下午茶點心；然而開火燉煮成湯也是「涼補」，可以解渴降火氣，不愛中藥味的人也能試。

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▲正妹頂滿頭汗試吃熱仙草。（圖／記者許宥孺翻攝）

老闆說，湯底有仙草濃縮汁、藥膳包、排骨、菇類等食材，在家煮則可以選擇自己喜歡的口味。有正妹逛市場，在業者熱情吆喝下試吃，直呼口味很不錯，雖天氣炎熱但爽口不燥熱。

業者表示，黑糖嫩仙草和仙草濃縮汁是遵循古法熬煮8小時，釋出完整多糖膠原口感，一口吃下，清涼又退火。業者也強調，他是自創品牌，製程無香精、無化學添加、不含防腐劑，主打的是純淨、無汙染、無化學添加的養生概念。

▲仙草是夏日消暑聖品，燉成湯品則是「涼補」。（圖／記者許宥孺翻攝）

仙草又稱仙人草、涼粉草，《本草綱目》及《中藥辭典》皆有記載，自古以來就是夏天消暑良方。因應盛夏，業者推出手工古早味仙草禮盒，並以傳統市場為主力銷售，大方提供試吃，直接打入各客群。

中醫師表示，仙草富含多糖膠質及水溶性膳食纖維，並擁有植物中才有的植化素，有助調理生理功能，且比一般甜點具有低熱量、少負擔、飽足感的優點。