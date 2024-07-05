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廁所感應沒有水！高雄男滿手泡沫大鬧迴轉壽司　失控咆哮畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名男子前往楠梓區藍田路一家迴轉壽司用餐時，因去廁所洗手沒有水，疑似不滿店員處理態度，情緒失控在店內大聲咆哮，脫序行為引發其他用餐客人不滿，雙方爆發口角衝突。男子暴怒過程被其他客人拍下後上傳到threads上，不少網友看後留言「大聲就贏了喔？」、「大聲咆哮只顯得自己沒素質」、「誰家的媽寶出來領一下」。

▲▼廁所感應沒有水！高雄男滿手泡沫大鬧藏壽司　失控咆哮畫面曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲不滿廁所感應沒有水！高雄男滿手泡沫大鬧藏壽司，失控咆哮畫面曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

根據現場曝光影片，當時一名男子在藍田路某家迴轉壽司上廁所，結果水龍頭感應沒有水，他滿手泡沫出來跟店員反應，未料疑似不滿店員處理態度，當場情緒爆炸。

▲▼廁所感應沒有水！高雄男滿手泡沫大鬧藏壽司　失控咆哮畫面曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲高雄男滿手泡沫大鬧藏壽司，失控咆哮畫面曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

男子在場氣憤高呼「我尿個尿，洗個手，沒有水，我問他（店員）說怎麼沒有水，他（店員）跟我說不需要這樣子」、「什麼叫我不需要這樣子，這什麼態度？」。

後續其他店員上前想要安撫男子，但他仍不斷失控大聲咆哮，脫序行為引起其他用餐客人不滿，現場再度爆發口角糾紛。而男子在餐廳內失控畫面也全被網友拍了下來上傳到網路。

警方表示，該案發生在4日20時30分許，獲報案到場時當事人已自行離去，現場無人受傷或財物損失，店家表示不需警方其他協助。楠梓警分局呼籲，民眾消費過程發生糾紛，應持理性和平態度面對，各地消保官及消費者服務中心將積極給予協助。

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