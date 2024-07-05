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Mia C'bon高雄義享店搶先看！超限量和牛便當秒殺　開幕福袋限時賣

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

高雄百貨一條街亮點+1！頂級超市Mia C’bon高雄義享店今（5）日在義享時尚廣場開幕，入口舒適的座位區，並以大理石和設計燈光打造空間，賣場內各區也十分搶眼，包括「蔬果生鮮專區」引進各國及本土小農農產；還有和牛專區，並推出「客製化現煎牛排」服務受到好評，酒類、零食、伴手禮也齊全。總共搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，開幕首3天還有限量福袋499元，內容物市值1500元。

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲Mia C’bon高雄義享店，目標成為和牛專賣店，讓和牛不再是遙不可及的精緻肉品。

●蔬果生鮮專區

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲▼「蔬果生鮮專區」引進各國及本土小農農產。

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

Mia C'bon 高雄義享店門口就是十分吸晴的蔬果專區，第一批上市的麝香葡萄、西北櫻桃、日本頂級哈密瓜搶先上架；還有在地農產如高雄杉林區在地履歷小農黃金果、雲林有機馬卡龍小西瓜等。搭配特製的自組禮盒，可自由選擇喜歡的水果搭配成特製禮盒，貼心服務令人驚艷。

另用牛奶種植出來的地瓜葉，手工採摘，料理後的每一口都是新鮮質感口味；別具特色的小洋蔥不僅方便料理，更滿足現代小家庭的需求。

●特色熟食現買現吃

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲各種特色熟食，現買現吃。

精選來自各地的熟食現買現吃，像是「燻雞麻婆豆腐」以相撲級豬皮（極厚）的日系職人風格，將午餐肉、雞肉與嫩滑豆腐結合，口感層次豐富，香辣開胃。

「三刀叉燒」使用閩門主廚的火燒備長炭燻燒製作，搭配秘製醬料，使叉燒肉外酥內嫩，風味濃郁，展現了經典風味。「功夫小料理系列」師父遠赴日本、香港學習由中法式料理，研發出精緻的「功夫菜」，風味獨特、雋永的冷滷、涼拌菜餚。

手工製作的「Mia C’bon手工發酵披薩」餅皮香脆，配料豐富，同時推出「自製烤物」，滿足消費者需求。還有精選「泰式綠咖哩翅包飯」、「西西里香草檸檬烤骨腿」、「中東火焰烤棒腿」等。

●打造台灣和牛購物新體驗

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲Mia C’bon 目標成為和牛專賣店，讓和牛不再是遙不可及的精緻肉品。

Mia C’bon 目標成為和牛專賣店，讓和牛不再是遙不可及的精緻肉品。為此採取多樣銷售策略，如折扣優惠、限定買1送1活動，吸引購買意願。每間Mia C’bon還提供獨家的「現煎牛排服務」，客製化服務深受喜愛。特別是對於高檔和牛，烹飪時的火候掌控至關重要，賣場設有專業平板煎煮台，受熱均勻，溫度達180度，配合服務人員的專業技術，完美還原和牛的精緻美味。

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲▼Mia C’bon挑戰成為和牛專賣店，還提供獨家「現煎牛排服務」，客製化服務深受喜愛。

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

在進口和牛的選品上，業者也下了一番功夫，引進日本知名和牛經銷商「森精肉店」的A4等級「匠和牛」，肉質順口不油膩。還引進「澳洲和牛M9」和「澳洲穀飼200天精修貴族鳳凰牛」，並獨家以平價推出日本F1國產等級「奧羽和牛」。

同時，獨家推出的「鐵板和牛堡」，採用頂級日本和牛及新鮮奶製作的漢堡麵包，內含有機鴻禧菇、美白菇、履歷牛番茄及莴苣，並搭配日本進口秘傳燒肉醬，融合鮮嫩的和牛風味與多層次的口感。每日超限量的「和牛便當」更是秒殺售完！

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲每日超限量的「和牛便當」一開賣就秒殺。

●進口伴手禮

豐富多樣的異國商品，甜點區有日本NY芝士蛋糕、德國NIEDEREGGER綜合杏仁膏，送禮自用都適合。料理必備區有義大利橄欖油、黑松露調味醬，是烹飪愛好者的幫手。零食區有美國LAY’S洋芋片、澳洲AUSSIE脆片和韓國海苔等，滿足不同口味需求。

●世界酒區推薦

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲酒類區網羅來自超過50多個國家、2千多支酒品。

酒類區網羅來自超過50多個國家的酒品，臻選2000多支不同產區的經典酒款，按照國家進行劃分，並細分為威士忌、清酒、梅酒、葡萄酒、啤酒等不同類別，滿足各類酒品愛好者。清酒專區清楚展現清酒不同特色，以法國香檳品牌前首席釀酒師釀造，口感帶有獨特白胡椒及山椒風味的日本IWA5清酒，是此次大亮點，開幕期間限定6瓶。

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲酒類區網羅來自超過50多個國家、2千多支酒品。

威士忌區更展示了來自蘇格蘭、日本、台灣等地的頂級威士忌，如蘇格蘭的Johnnie Walker Blue Label 和日本三得利的響威士忌。此外，Mia C'bon 還特設了烈酒形象專區，邀請不同品牌進駐，提供現場試飲服務。顧客能直接品味不同酒品的魅力，深入了解酒的特色，增強購買信心。提升了購物體驗，加深品牌與顧客之間的互動。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

●台灣好物專區

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲「台灣好物專區」精選代表台灣產品，深受國際客喜愛。

Mia C'bon 高雄義享店的「台灣好物專區」精選代表台灣產品，深受國際客喜愛。如：台中排隊名店六月初一8結蛋捲、十大伴手禮青鳥旅行、嘉義福義軒蛋捲、台南傳承四代百年煎餅連得、新竹60年老店福源花生醬、桃園大溪名店廖心蘭豆乾、金門良金牛肉乾、滿漢御品燒牛肉麵等經典伴手禮。

●烘焙區低糖麵包搭咖啡

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲專屬烘培區Nakery 主打無添加、健康減糖。

專屬烘培區Nakery 主打無添加、健康減糖，簡單使用麵粉，用手工手法技術讓麵包軟化，使用天然食材、純麥麵粉、純天然奶油，並獲得國際100% A.A.無添加認證，低糖低熱量，讓麵包愛好者吃得健康無負擔。顧客購買麵包後即可到舒適的座位區，購買Mia C'bon 精品咖啡、珍珠奶茶，享受輕鬆的午茶時光。

店內還有一個特色區，由畫家吳忠錩親筆繪製漂浮畫打卡區，可以在推薦的拍攝點，拍下與可愛插畫一起環遊世界的照片。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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