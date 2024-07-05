獨／高雄街頭動作片！2警壓制紅衣女　她喊地上好燙...真相曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市民眾直擊一名女子被2名員警壓制在地上，過程中還不時喊痛，隨後又有救護人員到場，民眾不了解到底發生了什麼事，因此把直擊當下的影片交給《東森新媒體ETtoday》，經求證轄區分局之後，他們給了答案。

▲一名女子被2名警察壓倒在地，其中一名還用膝蓋頂著女子腰部，女子喊痛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

民眾提供給《東森新媒體ETtoday》的獨家影片當中，看到一名女子帶著安全帽走在快車道的中間馬路上，對於後方的車輛一點都不在意，而且頭戴安全帽的她一路往前行，但是過了沒有多久，一對男女員警快步走向她，然後順勢將她壓倒在地，男警還用膝蓋抵住女子的腰部，讓女子在過程中不停發出喊出叫聲以及「好燙、地上好燙」的聲音，但是過了沒有多久，救護人員就抵達，將她抬上了擔架。看到這個情況，拍攝的民眾覺得很奇怪，究竟這名女子發生了什麼事？

▲一名女子被2名警察一左一右壓倒在地。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女子最後被救護人員送上擔架 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者求證轄區分局，分局表示這起案件發生在今天（5日）下午1點多，因為有民眾報案這名女子從早上就一直在路上徘徊，而且站立在道路中央，嚴重影響交通秩序，所以員警才趕往處理，但是這名女子不配合，因此才以強制力實施「保護管束」的動作，並且通知家屬到現場，經過家屬同意之後將她送醫。