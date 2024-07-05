　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英保守黨大敗！　「最短命首相」特拉斯議員席次也沒了

▲▼ 英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲ 英國前首相特拉斯。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦5日專電

英國國會大選4日落幕，計票進入最後階段。在任僅49天的前首相特拉斯（Liz Truss）已確定以630票之差敗給工黨候選人傑米（Terry Jermy）。

根據西南諾福克郡（South West Norfolk）選區的計票結果，特拉斯取得1萬1217票，對手傑米則贏得1萬1847票。

特拉斯自2010年起即擔任該選區國會議員，且在2019年曾以高達逾2萬6000票的差距擊敗選區內其他競爭對手。

特拉斯2022年9月接任首相，但同年10月即因激進的減稅方案和財政收支計畫導致英鎊重貶至近40年新低、金融市場混亂，而黯然下台。

她在任僅49天，有英國史上「最短命首相」之稱。第二短命的則是1827年於在任期間過世的甘寧（George Canning），但甘寧擔任首相的天數多達119天。

特拉斯遭英國媒體諷為保鮮度比生菜萵苣還差。此次大選，特拉斯比因為疫情期間「派對門」（Partygate）醜聞而遭逼宮下台的前首相強生（Boris Johnson）更常被提出，用以象徵保守黨14年執政後期的混亂，堪稱票房毒藥。

專精保守黨研究的倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）政治學教授貝爾（Tim Bale）指出，在強生破壞選民對政治的信任後，特拉斯重創保守黨在經濟與財政的聲譽，而經濟與財政向來被視為保守黨強項。

根據目前的開票結果，保守黨有數名高階官員和資深國會議員落選，包括國防大臣夏普斯（Grant Shapps）、司法大臣喬克（Alex Chalk）、教育大臣基根（Gillian Keegan）、下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）。

原本民調預測選情堪憂的保守黨黨魁暨首相蘇納克（Rishi Sunak）、財政大臣韓特（Jeremy Hunt），以及「對中鷹派」色彩鮮明的前黨魁、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）英國共同主席史密斯（Iain Duncan Smith）則成功保住國會席位。

具「友台」形象的保守黨籍國會下議院前外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns），以及主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）也成功連任。圖根哈特並被視為新任黨魁熱門人選。（編輯：陳妍君）

►保守黨史上最慘！蘇納克道歉認敗選　致電恭喜準首相施凱爾
►保守黨慘敗「14年執政告終」！英相換人做　蘇納克傳今辭黨魁

ET快訊
快訊／民眾黨開鍘！吳靜怡遭除名　張凱鈞停權
新竹「鵝爸爸」猝死家中！　遺體已腐爛
獨／小炳女兒打工念大學　問1句話讓他自責大哭
7-11全台第7000店　插旗台南
噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇：以為是白芝麻
月息4%！台中夫妻吸金41億　爽買4豪宅、1900萬法拉利
快訊／7縣市大雨特報　轟到入夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本成火爐！三重飆39.7度高溫　東京55人疑中暑送醫

刀捅李在明頸部「阻他當總統」！　67歲韓男一審判關15年

札幌政府創「交友網站」！強制公開年收入　入會先交單身證明

歐洲右翼崛起「英國左派工黨卻大勝」　CNN剖析逆風局勢

英保守黨大敗！　「最短命首相」特拉斯議員席次也沒了

日媒實測：冷氣耗電量「超過電風扇10倍」！　這2招節能又省錢

20歲男「刺殺8歲弟」持刀挾父！母遭捅混身血求救　警破門擊斃

民主黨金主不挺！　迪士尼繼承人：若拜登繼續選「將停止捐款」

斬首大13歲哥哥！義男留下頭顱　將「無頭屍」拋出陽台

診所沒執照！　網紅「豐臀整形」爆併發症亡

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

日本成火爐！三重飆39.7度高溫　東京55人疑中暑送醫

刀捅李在明頸部「阻他當總統」！　67歲韓男一審判關15年

札幌政府創「交友網站」！強制公開年收入　入會先交單身證明

歐洲右翼崛起「英國左派工黨卻大勝」　CNN剖析逆風局勢

英保守黨大敗！　「最短命首相」特拉斯議員席次也沒了

日媒實測：冷氣耗電量「超過電風扇10倍」！　這2招節能又省錢

20歲男「刺殺8歲弟」持刀挾父！母遭捅混身血求救　警破門擊斃

民主黨金主不挺！　迪士尼繼承人：若拜登繼續選「將停止捐款」

斬首大13歲哥哥！義男留下頭顱　將「無頭屍」拋出陽台

診所沒執照！　網紅「豐臀整形」爆併發症亡

2.7億遺產「三兄弟拋棄繼承」留給孩！老大結局最慘：想告詐欺

小紅書爆裁員！瞄準績效3.5-以下「活化石」　3成員工或隨時失業

《上班不要看》團隊再-1人　離職原因曝！老粉不捨：最好看的企劃

日本成火爐！三重飆39.7度高溫　東京55人疑中暑送醫

70萬粉網紅生吃藍色蘑菇…疑惑「這不會有毒吧」？結局真送醫搶救

張育成中職初登場先發與否？陳金鋒：「看到人」才能決定

萬人調查：預期退休金增至1403萬元　定期定額+及早規劃提升達標信心

開鍘！民眾黨開除黨員吳靜怡　中央委員張凱鈞停權2個月

吳念庭扛台鋼雄鷹先發5棒三壘手　組成日職中心打線

阿里山林鐵7／6全線通車！檜木列車「福森號」玩法、內裝全公開

基隆街頭火爆對決！馬3連續狠撞BMW狂冒白煙　驚悚影片曝

國際熱門新聞

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

H級網美被「當街襲胸」全錄下　鹹豬手意外加持百萬點閱

纜車夾衣！她被拖行「50樓高」墜亡

Netflix砍掉「最便宜」無廣告方案！

女大生和天菜男愛愛　Google發現睡了殺人犯

日販賣機前驚見「神秘牛皮紙袋」

女學生機上猝死　乘客憶她無聲離世

陸新規懲治台獨　路透：外企擬撤出台籍員工

女上司要求「當她男友」換升遷　人夫崩潰

英國變天！　在野黨「出口民調」大勝估獲410席

現役AV女優曝戶頭剩7千元！陷財務危機嘆：到底多底層

從陸走私劣質保險套　北韓少女怨用一半就破

歐盟對陸電動車加徵關稅　最高37.6％

她罹罕病「臉如電擊劇痛」　籌款赴瑞安樂死

更多熱門

相關新聞

英國左派逆風大勝　CNN剖析局勢

英國左派逆風大勝　CNN剖析局勢

英國4日舉行國會改選，中間偏左的在野黨「工黨」獲得多數席次，執政14年的右派「保守黨」創下史上最慘成績。這個結果，與歐洲各國右翼民粹主義崛起的普遍現象，形成截然不同的政治局面。

保守黨史上最慘！　英相蘇納克道歉認敗選

保守黨史上最慘！　英相蘇納克道歉認敗選

被婆婆嫌棄配不上她兒　媳婦汽油彈報復

被婆婆嫌棄配不上她兒　媳婦汽油彈報復

公車司機突然昏倒　15歲少女繫安全帶身亡

公車司機突然昏倒　15歲少女繫安全帶身亡

蘇納克傳辭黨魁！　英保守黨14年執政告終

蘇納克傳辭黨魁！　英保守黨14年執政告終

關鍵字：

英國選舉特拉斯保守黨工黨

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面